Для цього не потрібно їхати далеко за місто, витрачати купу грошей чи виділяти цілі вихідні. Влаштувати романтичний вечір, повеселитись і насолодитись компанією один одного можна навіть не виходячи з квартири. Ось кілька цікавих ідей для побачень вдома, які зроблять звичайний будній день дійсно особливим для вас двох.

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Влаштуйте домашню книгарню

Як давно ви брали до рук друковані журнали чи газети? Пропонуємо заглянути до книгарні по свіжу пресу, а вдома влаштувати вечір спокою і відпочинку: вмоститись з коханим на дивані та читати під м'яке світло торшерів, обговорюючи з партнером останні новини чи цікавинки, про які щойно дізнались.

Складіть список мрій

Це чудовий спосіб дізнатись більше одне про одного. Влаштуйтесь зручніше і почніть складати списки на майбутнє: куди в би хотіли поїхати, що спробувати, з ким зустрітись тощо. Обережно, заняття може вас так захопити, що ви можете ненароком спланувати спонтанну подорож просто на наступні вихідні.

Читайте одне одному

Слухати приємний голос коханого, який з різними інтонаціями читає уривок улюбленого твору чи поезії – окремий вид задоволення. Хоч дехто й соромиться свого голосу, проте такий інтимний момент вас зблизить і змусить подивитись на партнера по-новому.

Читати одне одному вголос – це так романтично / Фото Pexels

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Візьміть до рук акварелі

Навіть якщо ви ніколи до цього не малювали, це не страшно. Будь-який урок з малювання на ютубі, звичайні акварельні фарби, якими ви малювали у дитинстві, та хороший настрій вам допоможуть. Спробуйте сили у живописі та створіть з коханим свої перші шедеври.

Вечір настільних ігор

Варіант для тих, хто хоче повеселитись і навіть жартома посперечатись з другою половинкою. Серед тисяч варіантів легко обрати настільні ігри на будь-який смак: від звичайної дженги та стратегій до карткових ігор чи пікантних 18+.

Повеселитись допоможуть настільні ігри / Фото Pexels

Складати пазли

Якщо настільні ігри – це активність і взаємодія, то складання пазлів більше схоже на медитацію. Це заняття допоможе вам обом розслабитись і разом порадіти своїм успіхам, коли ви нарешті складете гарну картинку. Лише не беріть пазли на кілька тисяч деталей – вам треба відпочити, а не напружено шукати дрібні шматочки й нервуватись.

Вечір відвертостей

Забули, коли вже розмовляли про щось, крім роботи, побуту і дітей? Саме час у спокійній атмосфері поставити одне одному кілька цікавих запитань. У мережі є багато книжок, добірок та навіть ігор зі списками питань для пар, про які ви самі могли й не подумати. Повірте, ви дізнаєтесь багато цікавого й нового про свого коханого.\

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Домашня дегустація

Звісно, професійні дегустація – це найкращий варіант. Та якщо у вас немає такої можливості, ніхто не заважає приготувати смачні закуски, кілька пляшечок вина і без поспіху куштувати їх, ділячись одне з одним відчуттями та спостереженнями.

Влаштуйте домашню дегустацію вин / Фото Freepik

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Організуйте пікнік

Чудово, якщо ви живете у приватному будинку і маєте двір – тоді вам треба лише знайти гарненький плед, трохи закусок, приготувати улюблені напої і підібрати гарний посуд. Приємний вечір на свіжому повітрі з виглядом на зорі гарантовані!

Зробіть щось своїми руками

Ще один спосіб зблизитись – спільний мініпроєкт з того, що є під руками. Перетворіть старий комод та "вінтажний", а старі джинси – на стильні шорти, зробіть декор для дому своїми руками чи навіть спробуйте виготовити самостійно свічку чи мило. Головне – разом!