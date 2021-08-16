Експерт зі стосунків Джеймс Томас вважає, що ці питання одразу зав’яжуть цікаву розмову. Якщо у вас трапляються "тихі хвилинки" – ось гарне рішення цієї проблеми.

Цікаво Італійці обирають українське: коньяки України SHABO відкрили новий експортний напрямок

7 питань від експерта: улюблене шоу та кінець світу

Який твій улюблений спосіб розслабитися?

Джеймс Томас вважає, що не потрібно одразу розпитувати про хобі. Значно краще вияснити, як людина любить відпочивати. Тим більше, що про це завжди приємно розмовляти.

Замість того, щоб розпитуватися про улюблені заняття, ви дізнаєтеся про те, як людина любить відпочивати. Це чудово її охарактеризує, – розповів експерт.

Яке шоу/серіал ти нещодавно подивився?

Експерт переконаний, що більшість людей зараз переглядає різноманітний контент на Netflix, Youtube чи інших сервісах. Це питання може добре розкрити вам партнера.

"Ви дізнаєтеся про жанрові вподобання людини та аргументи, чому вона любить те чи інше шоу. Люди схильні зіставляти себе з тими персонажами, на яких вони намагаються бути схожими. Ви можете обмінятися рекомендаціями та виявити, що між вами більше спільного, ніж ви раніше думали", – стверджує пан Томас.

Що ти хочеш вивчити?

Так можна перевірити амбіції людини. Якщо вона не має бажання вчити щось нове або розвивати старі знання, то чи взагалі варто далі спілкуватися із таким потенційним партнером?

Ці питання допоможуть уникнути мовчанки під час побачення / Фото Unsplash

Чи маєш ти "фірмову" страву, яку дуже любиш готувати?

Перше – ви дізнаєтеся, чи людина взагалі любить готувати? Якщо так, то це чудово. Завжди можна організувати наступне побачення, на якому ви разом приготуєте цю страву. Та й це допоможе поспілкуватися про ваші вподобання у їжі.

Якщо завтра стався б кінець світу, що б ти робив?

Воно допоможе перевірити фантазію людини: можливо, вона просто залишилася б з батьками або ж почала реалізовувати свої найпотаємніші бажання. Такі питання – це завжди весело.

Нестандартні питання – це завжди цікаво / Фото Unsplash

Що найкраще трапилося з тобою на цьому тижні?

Завжди добре спитатися про щось хороше. Ба більше, ви дізнаєтеся, які події ваш потенційний партнер цінує у своєму житті.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO.

Яку найбільш кумедну покупку ти робив у своєму житті?

Кумедне питання гарантовано розворушить вашу розмову. Це питання залишає місце для історії, яку ви можете розповісти один одному, – вважає експерт.

На думку пана Томаса, цілком нормально, якщо на побаченні ви не зацікавили один одного і розмова просто не клеїться. Сталося таке? Тоді просто замовляйте рахунок та завершуйте цей вечір. Далі буде краще!