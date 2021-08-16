Эксперт по отношениям Джеймс Томас считает, что эти вопросы сразу завяжут интересный разговор. Если у вас случаются "тихие минуты" – вот хорошее решение этой проблемы.

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7 вопросов от эксперта: любимое шоу и конец света

Какой твой любимый способ расслабиться?

Джеймс Томас считает, что не нужно сразу расспрашивать о хобби. Значительно лучше выяснить, как человек любит отдыхать. Тем более, что об этом всегда приятно разговаривать.

Вместо того, чтобы расспрашивать о любимых занятиях, вы узнаете о том, как человек любит отдыхать. Это прекрасно его раскроет, – рассказал эксперт.

Какое шоу / сериал ты недавно посмотрел?

Эксперт убежден, что большинство людей сейчас смотрит контент на Netflix, Youtube или других сервисах. Этот вопрос может хорошо узнать партнера.

"Вы узнаете о жанровых предпочтениях человека и аргументы, почему он любит то или иное шоу. Люди склонны сопоставлять себя с теми персонажами, на которых они пытаются быть похожими. Вы можете обменяться рекомендациями и обнаружить, что между вами больше общего, чем вы раньше думали", – утверждает г-н Томас.

Чему ты хочешь научиться?

Так можно проверить амбиции человека. Если он не желает учить что-то новое или развивать старые знания, то есть ли смысл вообще дальше общаться с таким потенциальным партнером?

Эти вопросы помогут избежать молчанки на свидании / Фото Unsplash

У тебя есть "фирменное" блюдо, которое очень любишь готовить?

Первое – вы узнаете, любит ли потенциальный партнер готовить? Если да, то это замечательно. Всегда можно организовать следующее свидание, на котором вы вместе приготовите это блюдо. Также это поможет пообщаться о ваших предпочтениях в еде.

Если завтра случился бы конец света, что бы ты делал?

Оно поможет проверить фантазию человека: возможно, он просто остался бы с родителями или начал бы реализовывать свои самые сокровенные желания. Такие вопросы – это всегда весело.

Нестандартные вопросы – это всегда интересно / Фото Unsplash

Какое событие из тех, что были с тобою на этой неделе, было самым лучшим?

Всегда хорошо спросить о чем-то хорошем. Более того, вы узнаете, какие события ваш потенциальный партнер ценит в своей жизни.

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Какую наиболее забавную покупку ты делал в своей жизни?

Смешное вопрос гарантированно расшевелит ваш разговор. Этот вопрос оставляет место для истории, которую вы можете рассказать друг другу, – считает эксперт.

По мнению господина Томаса, вполне нормально, если на свидании вы не заинтересовали друг друга и разговор просто не клеится. Случилось такое? Тогда просто заказывайте счет и завершайте этот вечер. Дальше будет лучше!