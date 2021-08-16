Эксперт по отношениям Джеймс Томас считает, что эти вопросы сразу завяжут интересный разговор. Если у вас случаются "тихие минуты" – вот хорошее решение этой проблемы.
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7 вопросов от эксперта: любимое шоу и конец света
Какой твой любимый способ расслабиться?
Джеймс Томас считает, что не нужно сразу расспрашивать о хобби. Значительно лучше выяснить, как человек любит отдыхать. Тем более, что об этом всегда приятно разговаривать.
Вместо того, чтобы расспрашивать о любимых занятиях, вы узнаете о том, как человек любит отдыхать. Это прекрасно его раскроет, – рассказал эксперт.
Какое шоу / сериал ты недавно посмотрел?
Эксперт убежден, что большинство людей сейчас смотрит контент на Netflix, Youtube или других сервисах. Этот вопрос может хорошо узнать партнера.
"Вы узнаете о жанровых предпочтениях человека и аргументы, почему он любит то или иное шоу. Люди склонны сопоставлять себя с теми персонажами, на которых они пытаются быть похожими. Вы можете обменяться рекомендациями и обнаружить, что между вами больше общего, чем вы раньше думали", – утверждает г-н Томас.
Чему ты хочешь научиться?
Так можно проверить амбиции человека. Если он не желает учить что-то новое или развивать старые знания, то есть ли смысл вообще дальше общаться с таким потенциальным партнером?
Эти вопросы помогут избежать молчанки на свидании / Фото Unsplash
У тебя есть "фирменное" блюдо, которое очень любишь готовить?
Первое – вы узнаете, любит ли потенциальный партнер готовить? Если да, то это замечательно. Всегда можно организовать следующее свидание, на котором вы вместе приготовите это блюдо. Также это поможет пообщаться о ваших предпочтениях в еде.
Если завтра случился бы конец света, что бы ты делал?
Оно поможет проверить фантазию человека: возможно, он просто остался бы с родителями или начал бы реализовывать свои самые сокровенные желания. Такие вопросы – это всегда весело.
Нестандартные вопросы – это всегда интересно / Фото Unsplash
Какое событие из тех, что были с тобою на этой неделе, было самым лучшим?
Всегда хорошо спросить о чем-то хорошем. Более того, вы узнаете, какие события ваш потенциальный партнер ценит в своей жизни.
Какую наиболее забавную покупку ты делал в своей жизни?
Смешное вопрос гарантированно расшевелит ваш разговор. Этот вопрос оставляет место для истории, которую вы можете рассказать друг другу, – считает эксперт.
По мнению господина Томаса, вполне нормально, если на свидании вы не заинтересовали друг друга и разговор просто не клеится. Случилось такое? Тогда просто заказывайте счет и завершайте этот вечер. Дальше будет лучше!