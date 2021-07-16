Просто розкішно: 10 жінок, які наважилися пофарбувати волосся і не пошкодували – фото

16 липня 2021 , 20:08
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Джерело:

Reddit

Ці жінки довго сумнівалися, чи вартує їм взагалі змінювати колір волосся. Вони переживали, але таки наважилися це зробити. І знаєте – результат вийшов просто бомбезним!

Не бійтеся змінювати свій імідж. Це завжди подарує вам настільки необхідні позитивні емоції. Оцініть ці круті перевтілення: леді однозначно залишилися задоволеними експериментами із фарбою. Поїхали!

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Цікавий, аж навіть мультяшний колір волосся

Фото Reddit Greenteaandcheese

Жінка давно наважувалась на зміну іміджу і зробила це!

Фото Reddit heejuu

Хоп – і вже як дві різних людини

Фото Reddit sandnesj

Ніколи не переставайте шукати свій стиль!

Фото Reddit sazcarjo

Красиво!

Фото Reddit aguach1le5

Дівчина 4 роки була блондинкою і нарешті наважилася на зміни

Фото Reddit Hessipa

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Справді казково!

Фото Reddit maggieonreddit

Оригінально!

Фото Reddit Shaqfan101

Дівчина аж стала більше усміхатися із новим кольором волосся

Фото Imgur Lexielo 

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Чарівне перевтілення!

Фото Reddit bookishbeanie

 

 

Автор: Петро Синєокий