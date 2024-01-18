Одним з таких засобів називають розмаринову олію. Кажуть, що вона нібито прискорює ріст волосся. Чи це дійсно так і як правильно користуватися олійкою, розповідаємо далі.

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Чим корисна розмаринова олія для волосся

Ця ефірна олія видобувається з рослини розмарину. Дослідження показують, що вона має безліч корисних властивостей, і, як наслідок, стає популярним інгредієнтом багатьох сучасних косметичних засобів.

За словами експертів, олія розмарину має кілька переваг для волосся. Сертифікована дерматологиня Жаннет Граф зазначає, що розмарин може заспокоювати свербіж шкіри голови та покращувати кровообіг навколо волосяних фолікулів.

Олія розмарину також має протизапальні та антибактеріальні властивості для усунення накопичення, каже трихологиня Шаба Реслан, і є потужним антиоксидантом.

Чи справді розмаринова олія сприяє росту волосся

Як підтверджують експерти, ефірна олія розмарину дійсно може допомогти стимулювати ріст здорового, густого волосся.

Олія може прискорити процес обміну та росту клітин, що може працювати як природний засіб для росту густішого волосся. Разом з тим, оскільки вона є протизапальним засобом, її також використовується для запобігання випадінню волосся та для відновлення росту,

– пояснює Жаннет Граф.

Як правильно наносити олію розмарину на волосся та шкіру голови

Олія розмарину корисна для всіх типів волосся. Найкраще наносити її не лише на кінчики кучерів, а й втирати в шкіру голови, радять фахівці.

Змішайте кілька крапель олії розмарину з будь-якою олією-носієм, як-от аргановою або олією мигдалю, і масажними рухами втирайте в шкіру голови за 20 хвилин до прийняття душу,

– рекомендує Шаба Реслан.

Трихологиня також зауважує, що олію можна навіть додати до шампуню. Завдяки цьому та втиранню вона живитиме шкіру голови.