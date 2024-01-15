Однак, щоб отримати стильну зачіску, необхідно пам'ятати про прості правила. Як підстригти ефектний чубчик – передає 24 Канал.

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Прості правила ефектної стрижки

Аби стрижка видалася вдалою, треба подбати про якісні та гострі ножиці. Якщо немає професійних перукарських ножиць, то підійдуть й звичайні побутові. Однак вони мають бути гострими. Також варто правильно тримати ножиці – під час стрижки спочатку треба тримати їх перпендикулярно, а наприкінці – нахилити кінчик ножиць донизу.

Помилковою є думка, що чубчик краще стригти мокрим. Втім, зручніше стригти сухе волосся, адже так вдасться контролювати процес і не відрізати зайвого. Окрім того, сухе волосся не "підскочить" під час сушіння та укладання.

Третім важливим пунктом є правильний поділ волосся на пасма. Краще залишити лише ту частину волосся, яку необхідно підстригти, а іншу – заколоти чи зав'язати резинкою.

Коли основні етапи залишилися позаду, то можна починати стригти чубчик. Для того, щоб підстригти рівний чубчик, то необхідно обрати необхідну довжину та бік й почати поступово рухатися вздовж лінії ваших брів. Говорячи про рваний чубчик, то у мережі є чимало технік. Однією з найпоширеніших є наступний спосіб: скрутити поперед себе волосся, яке треба обрізати, й рівно відрізати на тій довжині, на якій плануєте.

Останнім часом популярна стрижка з чубчиком-шторкою. У мережі також багато відео, як краще підстригти таку гривку.

Як підстригти чубчик-шторку: дивіться відео