Тікток-блогерка, яка знімає безліч простих ідей зачісок, поділилась своїм способом, який допоможе вишукано зібрати волосся за кілька хвилин. У чому секрет її зачіски, розповідає 24 Канал.

До теми Звичайні крабики більше не в тренді: чим модно збирати волосся у 2024 році

Як зробити просту, але стильну зачіску без зайвих зусиль

Тікток-блогерка Мішель спеціалізується на зачісках та показує у своєму блозі прості, але гарні ідеї того, як можна зібрати волосся. Нещодавно дівчина поділилась ідеєю вишуканої, але доволі легкої зачіски з косою та бантом.

Щоб зібрати волосся таким чином, перш за все, варто злегка підкрутити його кінчики та розділити кучері на три частини. Середню слід зібрати у хвіст біля основи голови та провернути його усередину так, як показано на відео.

Як зробити вишукану зачіску за кілька хвилин: дивіться відео

Після цього з прядок, що лишилися збоку, необхідно заплести дві кіски. Їх варто з'єднати між собою та протягнути в отвір, що утворився в основі хвоста.

Тепер зачіска майже готова. Лишається лише прикріпити бант чи будь-яку іншу прикрасу на місце з'єднання кіс з хвостом і можна насолоджуватися легкою, але водночас гарною зачіскою.