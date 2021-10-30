10+ крутых розыгрышей от братьев и сестер, которые вас удивят
30 октября 2021 , 08:08Читати новину українською
Источник:Reddit
С братом или сестрой никогда не будет скучно! Между ними всегда существует особая связь, которая у многих не разрывается с годами. Где крепкие отношения – там часто бывают шутки и легкие подколы.
Герои нашей подборки поделились крутыми розыгрышами, которые сделали для своих братьев или сестер. Они уже давно выросли, но не перестают радовать друг друга красивыми проделками. И это верно! Ведь всегда нужно дарить положительные эмоции самым близким людям.
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"Пообещал сестре, если она закончит учебу с отличием, то я надену то же платье, которое будет у нее на выпускном. Ее это очень мотивировало, когда она хотела сдаться"
Фото reddit
"Подарок для сестры. Это ожерелье"
Фото reddit
"Обернул подарок бумагой, на которой лицо сестры. Вот ее реакция"
Фото reddit
"Оставили с мамой наши искусственные пряди волос дома. Братья их нашли"
Фото reddit
Парень переоделся в невесту, чтобы насмешить брата
Фото reddit
Отличный подарок!
Фото reddit
"Попросила сестру сфотографировать меня у фонтана..."
Фото reddit
Каждый год братья соревнуются, кто сделает подарок, который труднее всего открыть. Так, один из братьев завернул подарок в бетон.
Фото reddit
Оригинально!
Фото redditВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
У сестры сломался зуб, но она не смогла попасть к стоматологу из-за карантина. Поэтому брат подарил ей такую маску
Фото reddit
"Мой младший брат – идиот"
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