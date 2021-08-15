10 людей, которым посчастливилось найти на улице настоящий клад: фото

Этих людей можно назвать настоящими счастливчиками. Они нашли на улице просто невероятно крутые вещи. Трудно понять, почему их вообще кто-то выбросил.

Герои нашей выборки не постеснялись забрать вещи, которые кто-то выбросил в мусорник. Это неудивительно, ведь некоторые из них стоят тысячи долларов. А кто-то вообще догадался выбросить настоящий катер...

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Кто-то выбросил вполне исправные электронные часы

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"Нашел ее на свалке. Она весила очень много, потому что была сделана из мрамора"

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"Первое издание" Мэри Поппинс "1934 года, которое кто-то выбросил в мусорник в нашем офисе"

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"Попросила мужа залезть в мусорное ведро, чтобы достать вот эту красоту"

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"Я знайша его в помойке! Ювелир сказал, что это ручная работа. Здесь 14 карат чистого золота"

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Люди думали, что это скрипка. Но это была рулетка

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

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"Не знаю, что с ней делать. Но она действительно работает"

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"Кто вообще додумался выбрасывать гитару?"

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"Мой парень как раз искал игровое кресло. Я его забрала"

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Ого!

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