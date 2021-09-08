Очень нестандартно: 10+ неожиданных блюд, о которых вы никогда не слышали

Люди были настолько удивлены, когда им принесли эти блюда, что сразу начали их фотографировать. Редко когда вообще такое увидишь. У кого-то воображение работает на все 100%!

Сразу предупредим: некоторые из этих блюд выглядят действительно странно. Честно говоря, не каждый рискнул бы такое попробовать. Люди, которые придумали эту вкуснятину, явно хотели удивить всех чем-то необычным. И им это удалось!

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Мороженое со вкусом кофе. В шприцах – эспрессо. Вау!

Фото reddit yogiybarra66

Пицца, на которой маленькие пиццы

Фото reddit DasLIVES88

И как это кушать?

Фото reddit Estanho

Довольно странная подача блюда

Фото reddit whitemike40

Аппетитно выглядит! Сэндвич со спагетти

Фото reddit ragvamuffin

Мужчина специально обрезал макароны, на которые наложил кукурудзинки. Всю эту красоту он поместил в сосиску и сварил. Зачем он это делал? Трудно сказать

Фото ютуб Nikolaiwww

Мороженое со вкусом кетчупа и майонеза

Фото reddit BillOakley

Ого...

Фото reddit -Aro-

Ничего себе пицца...

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в

Фото reddit PotPieJam

Это не жареная курица. Это мороженое

Фото reddit Old-Blighty

Бонус. Напиток со вкусом соуса

Фото reddit brizzboog