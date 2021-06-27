10 простых способов найти новых друзей во взрослом возрасте

Подружиться с кем-то в детстве было очень легко. Поделиться игрушкой, сесть за одну парту или просто спросить: "Давай дружить?". А вот взрослым такие вещи всегда даются непросто: и стыдно, и неловко, и непонятно, где тех друзей искать.

Пользователь Reddit тоже задумался над этой проблемой и задал остальным смешной вопрос: "Как вы ищете друзей во взрослом возрасте, если не пьете?". Он мгновенно получил множество ответов – как действительно полезных, так и забавных, которые подойдут не всем. Мы отобрали самые интересные способы найти товарищей, если вам уже давно не 5 лет. Присмотритесь, возможно один из этих ответов поможет вам найти лучшего друга за всю жизнь!

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Волонтёрство

Один из пользователей признался, что в трудный период своей жизни он переживал, что больше никогда не сможет найти друзей. А потом он нашел себя в волонтёрстве на разных проектах – такие вещи очень объединяют людей, некоторые дружат и вне проектов.

Комплименты

Другой посоветовал делать людям комплименты, если вам нравится то, чем они занимаются, во что одеты и т.д.: "Я так встретил лучшего друга, сказав, что мне нравится его одеколон".

Путешествия

Даже если вы не пытаетесь специально найти друзей, однако в путешествии в одиночку вам точно будут встречаться приветливые люди, с которыми может завязаться нечто большее, чем просто знакомство. Главное – быть открытым и заинтересованным в новых знакомствах человеком.

В путешествиях легко найти друзей / Фото Unsplash

Хобби

Мы начинаем дружить с человеком после того, как проводим с ним достаточно времени, больше узнаем о нем. Общее хобби – это отличный вариант. "Не позволяйте вашим увлечением погаснуть только потому, что вы выросли", – призывает пользователь под ником @ scienceguy2442

Спорт

Это хороший способ найти единомышленников еще и с пользой для здоровья. Пользователь под ником @swamphockey признался, что на велопрогулке постоянно встречает около 30 человек. Поэтому это очень хороший способ с кем-то подружиться.

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Стать вожатым в лагере

Пользовательница вспомнила, что во время работы в детском лагере смогла подружиться с другими такими же вожатыми и даже некоторыми родителями ее подопечных.

Друзей можно найти и в детском лагере в роли вожатого / Фото Unsplash

Соседский способ

Другой пользователь предложил интересный способ: занять у вашего соседа какой-то инструмент и через некоторое время отдать его. Разговор точно завяжется! Однако не стоит слишком долго держать у себя вещь, которую вы одолжили, ведь есть вероятность, что после этого вы найдете себе не приятеля, а недруга.

Книжный клуб

В таких клубах люди выбирают определенную книгу, читают ее и ежемесячно собираются для обсуждения. А после встречи точно найдется несколько человек, которые захотят поговорить о чем-то другом вне клуба.

Для любителей домашних животных

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Если у вас есть собачка, то в дин из самых простых способов познакомиться с новыми людьми – не бояться заговорить с владельцами собак. Одна общая тема у вас точно есть, а там уже разговор завяжется.

Никогда не ешьте в одиночку

Новеньким на работе бывает трудно сразу влиться в коллектив. Поэтому никогда не игнорируйте обеды на работе и не отсаживайтесь за отдельный стол – понемногу вы начнете вливаться в разговор, а позже, возможно, кто-то из этих людей и станет вашим другом.