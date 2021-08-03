10 веселых фотографий с юности, за которые людям до сих пор стыдно
Источник:Reddit
Согласитесь, у каждого есть старенькие фотографии детства или подросткового возраста, на которые немного стыдно смотреть. То, что тогда считалось крутым и нестандартным, сейчас выглядит немного странно.
Герои нашей подборки решили поделиться такими забавными фотографиями с пользователями развлекательного ресурса Reddit. В этих снимках есть свой шарм: на них можно увидеть, насколько изменились мода, прически и сама фотография всего лишь за 10-20 лет.
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На этой фотографии все просто идеально
Фото reddit KellanGP
"2006 год, школьный альбом. Когда я стоял в очереди на фотографию, женщина сказала, что я не могу так фотографироваться. Я ответил, что это родинка. А она: "О нет. Мне очень жаль". Конечно, это не родинка
Фото reddit deputy_gunslinger
"Я случайно вернул в моду прическу с 80-х, пытаясь скрыть залысины"
Фото reddit Superdickeater
Все делали такие фотографии, когда осваивали Фотошоп
Фото reddit Basic_biatsch
Так мило!
Фото reddit meatmountains
Ого! Нет... ОГО!
Фото reddit 2hxc2care
"Когда я была маленькой, мама тихонько ко мне подкралась и подстригла волосы до подбородка"
Фото reddit KaldeaВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
"Тогда родители думали, что это прекрасная идея"
Фото reddit chillingandswimming
"В школе меня называли евреем"
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Фото reddit Olav_The_Destroyer