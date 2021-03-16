Фигуристке и танцовщице Динки Флауэрс из Великобритании в мае исполнится 100 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, бабушка до сих пор танцует, еще и зарабатывает деньги для благотворительных организаций.

В течение 50 лет Динки руководила собственной школой танца, но из-за локдауна ее пришлось закрыть. Сейчас бабушка трижды в неделю проводит тренировочные сессии прямо в своем гараже, а все заработанные деньги отдает на благотворительность.

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Женщина не принимает никаких лекарств, не носит очков и много занимается. Говорит, что именно это дает ей возможность чувствовать себя хорошо. А больше всего ее раздражает, когда спрашивают о возрасте.

Я живу, и я до сих пор сильная. И неважно 30 мне, или 100 лет,

– говорит Динки.

Балет, чечетка, современные танцы – все это до сих пор под силу 100-летней бабушке. И она уверена, что каждый может танцевать, хотя бы немного.

100-летняя Динки учит других танцевать в своем гараже и отдает заработанные деньги на благотворительность: смотрите видео

Выступала по всему земному шару

Ее путь начался в 3-летнем возрасте. Еще ребенком она появилась в 3 телевизионных постановках.



Маленькая Динки Флауэрс / Фото Mirror

Совершенствовать свое мастерство Динки отправилась в Академию театрального искусства Italia Conti в Лондоне и школу танца Doris Isaacs.

Как международная фигуристка, она выступала под сценическим именем Динки Стэплтон.



Динки была международной фигуристкой / Фото Mirror

Работая на Британской торговой ярмарке в Ираке в 1954 году, она также научила иракскую королевскую семью кататься на коньках.

Кино и театральные постановки

Динки появился в фильмах "Кот в сапогах на льду" в 1952 году, "Ледяное ревю" Тома Арнольда в 1954 году и других ледовых шоу.

В 1973 году она участвовала в музыкальном спектакле "Друг мальчика".

А в 1974 году Динки была хореографом оперы "Персей и Андромеда" в Общественном центре Шорхема и ставила хореографические постановки для многих шоу.



Динки танцевала по всему миру / Фото Mirror