Почти 100 лет и до сих пор танцует: бабушка зарабатывает уроками танцев на благотворительность
Фигуристке и танцовщице Динки Флауэрс из Великобритании в мае исполнится 100 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, бабушка до сих пор танцует, еще и зарабатывает деньги для благотворительных организаций.
Источник:ВВС
В течение 50 лет Динки руководила собственной школой танца, но из-за локдауна ее пришлось закрыть. Сейчас бабушка трижды в неделю проводит тренировочные сессии прямо в своем гараже, а все заработанные деньги отдает на благотворительность.
Интересная история Вместо спортзала: женщина похудела на 18 килограммов благодаря видеоиграм – фото до и после
Женщина не принимает никаких лекарств, не носит очков и много занимается. Говорит, что именно это дает ей возможность чувствовать себя хорошо. А больше всего ее раздражает, когда спрашивают о возрасте.
Я живу, и я до сих пор сильная. И неважно 30 мне, или 100 лет,
– говорит Динки.
Балет, чечетка, современные танцы – все это до сих пор под силу 100-летней бабушке. И она уверена, что каждый может танцевать, хотя бы немного.
100-летняя Динки учит других танцевать в своем гараже и отдает заработанные деньги на благотворительность: смотрите видео
Выступала по всему земному шару
Ее путь начался в 3-летнем возрасте. Еще ребенком она появилась в 3 телевизионных постановках.
Маленькая Динки Флауэрс / Фото Mirror
Совершенствовать свое мастерство Динки отправилась в Академию театрального искусства Italia Conti в Лондоне и школу танца Doris Isaacs.
Как международная фигуристка, она выступала под сценическим именем Динки Стэплтон.
Динки была международной фигуристкой / Фото Mirror
Работая на Британской торговой ярмарке в Ираке в 1954 году, она также научила иракскую королевскую семью кататься на коньках.
Кино и театральные постановки
- Динки появился в фильмах "Кот в сапогах на льду" в 1952 году, "Ледяное ревю" Тома Арнольда в 1954 году и других ледовых шоу.
- В 1973 году она участвовала в музыкальном спектакле "Друг мальчика".
- А в 1974 году Динки была хореографом оперы "Персей и Андромеда" в Общественном центре Шорхема и ставила хореографические постановки для многих шоу.
Поделиться новостью