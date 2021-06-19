15 людей, которые хотели покрасить волосы, но пожалели: забавные фото

Когда женщины хотят немного изменить имидж, они часто меняют цвет волос. Делать это нужно очень осторожно: одна незначительная ошибка – и все может закончиться цветным провалом.
Не зря производители краски для волос всегда дают инструкцию, как это правильно делать. Не забывайте ее тщательно перечитывать, даже если уже частенько перекрашивали волосы.
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Люди из нашей подборки случайно забыли о некоторых правилах и прославились на весь Интернет. Выглядят они немного несчастно, но одновременно очень и очень забавно.
Будто из фильма ужасов
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Краска для волос взорвалась в мусорнику
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Вот так неудача...
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"В инструкции писали, что нужно использовать перчатки. Я это проигнорировала"
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Парень помог девушке перекраситься
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Что здесь вообще произошло?
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Окрашенные ножки
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И кто это должен отмывать...
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Вот это да!
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На тюбике было написано, что это темно-коричневый цвет
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Выглядит как разноцветный торт
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"Подружка пошла учиться на парикмахера, и я позволила ей поэкспериментировать с моими волосами"
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Что происходит, когда перчатка рвется во время окрашивания
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Красавица!
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Красивый цвет!
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