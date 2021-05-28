15 примеров оригинальной рекламы, которая удивила всех: интересные фото

Будем честными – вокруг так много неинтересной рекламы, что мы просто перестаем ее замечать. Некоторые бренды это прекрасно понимают и идут ва-банк – они "бросают в бой" самые безумные идеи.
Мы подготовили для вас 15 примеров действительно нестандартной рекламы, на которую хочется сказать "Вау!". Иногда трудно понять, как создатели вообще смогли так круто все совместить!
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Это очень круто!
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Чистенько!
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Вы когда-нибудь видели такую рекламу пасты?
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Вау!
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Реклама тренажерного зала
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