15 примеров оригинальной рекламы, которая удивила всех: интересные фото

28 мая 2021 , 18:37
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Источник:

24 канал

Будем честными – вокруг так много неинтересной рекламы, что мы просто перестаем ее замечать. Некоторые бренды это прекрасно понимают и идут ва-банк – они "бросают в бой" самые безумные идеи.

Мы подготовили для вас 15 примеров действительно нестандартной рекламы, на которую хочется сказать "Вау!". Иногда трудно понять, как создатели вообще смогли так круто все совместить!

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Вау!

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Автор: Петро Синєокий