15 совершенных фото, которые порадуют любого перфекциониста

31 июля 2021 , 11:28
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Источник:

24 канал

Мы привыкли считать, что нет ничего идеального. Однако стоит только оглянуться вокруг, чтобы увидеть совершенство в повседневных вещах: в сложенных по цветам футболках или даже чашке, которая разбилась на симметричные обломки.

Пользователи Reddit поделились с другими снимками обычных вещей, которые идеально подходят друг к другу. Даже если вы не считаете себя перфекционистом, эта подборка фото принесет вам настоящее удовольствие. 

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Кто-то очень хорошо постарался, складывая эти футболки

Фото Reddir _Shoulderleen

Тень от дивана составила идеальный спектр серого цвета

Фото Reddir bakic0

Пылесос, который безупречно вписывается в угол

Фото Reddir blending-tea

Стружка, на которую трудно не смотреть 

Фото Imgur atmospheric

Горы специй, которые еще никто не трогал

Фото Reddit Unnamed

Эта чашка разбилась на симметричные обломки 

Фото Reddir TheBellJarHymnal

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Какие ровные ряды деревьев

Фото Reddir Cepheus7

Идеально круглый камень

Фото Imgur Unnamed

Обувь прекрасно подходит ступеням эскалатора 

 

Фото Reddir Krotastic

Полочка создана именно для этих ножей

Фото Reddir Jaredkmcarthur

Он свернулся в безупречное круг 

Фото Reddit Unnamed

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Эти провода упорядочил настоящий перфекционист

Фото Reddir slaven92

Полки в библиотеке похожи на бесконечный тоннель

Фото Reddir Ryan8088

Только настоящий профессионал сможет так порезать торт

Фото Reddir beekay90

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И это не фотошоп!

Фото Imgur Unnamed

 

Автор: Ірина Продан