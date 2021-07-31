15 совершенных фото, которые порадуют любого перфекциониста
Источник:24 канал
Мы привыкли считать, что нет ничего идеального. Однако стоит только оглянуться вокруг, чтобы увидеть совершенство в повседневных вещах: в сложенных по цветам футболках или даже чашке, которая разбилась на симметричные обломки.
Пользователи Reddit поделились с другими снимками обычных вещей, которые идеально подходят друг к другу. Даже если вы не считаете себя перфекционистом, эта подборка фото принесет вам настоящее удовольствие.
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Кто-то очень хорошо постарался, складывая эти футболки
Фото Reddir _Shoulderleen
Тень от дивана составила идеальный спектр серого цвета
Фото Reddir bakic0
Пылесос, который безупречно вписывается в угол
Фото Reddir blending-tea
Стружка, на которую трудно не смотреть
Фото Imgur atmospheric
Горы специй, которые еще никто не трогал
Фото Reddit Unnamed
Эта чашка разбилась на симметричные обломки
Фото Reddir TheBellJarHymnal
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Какие ровные ряды деревьев
Фото Reddir Cepheus7
Идеально круглый камень
Фото Imgur Unnamed
Обувь прекрасно подходит ступеням эскалатора
Фото Reddir Krotastic
Полочка создана именно для этих ножей
Фото Reddir Jaredkmcarthur
Он свернулся в безупречное круг
Фото Reddit UnnamedВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
Эти провода упорядочил настоящий перфекционист
Фото Reddir slaven92
Полки в библиотеке похожи на бесконечный тоннель
Фото Reddir Ryan8088
Только настоящий профессионал сможет так порезать торт
Фото Reddir beekay90
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И это не фотошоп!