Смело и необычно: 15 женщин, которые попрощались с длинными волосами и не пожалели – фото
Источник:Bored Panda
Изменить свой стиль на самом деле очень легко: можно сделать эксперимент с прической. Эти женщины решились серьезно укоротить свои длинные волосы. Что из этого вышло – дальше на Life 24.
Они были в восторге от такого перевоплощения! Хотя вроде и кажется, а что здесь вообще такого? Это же просто короткая прическа. Но именно она позволила моделям по-новому взглянуть на себя. Вы увидите, что короткая стрижка может прекрасно подходить не только мужчинам, но и женщинам.
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Возможно и вы воодушевитесь на такие кардинальные перемены. А если нет – то понаблюдаете за красотками, которые попытались радикально изменить свой стиль и не пожалели. Кстати, прической занималась парикмахер по имени Кристина: она делает только короткие стрижки! Больше работ – в ее инстаграме (ссылка под фотографиями).
Так мило!
Фото инстаграм kristinakatsabina
Хорошая работа!
Фото инстаграм kristinakatsabina
Девушка стала выглядеть значительно взрослее
Фото инстаграм kristinakatsabina
Красиво!
Фото инстаграм kristinakatsabina
И прическа замечательная, и улыбка волшебная
Фото инстаграм kristinakatsabina
Как вам такое перевоплощение?
Фото инстаграм kristinakatsabina
Так действительно лучше!
Фото инстаграм kristinakatsabinaДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ого!
Фото инстаграм kristinakatsabina
Как лучше: слева или справа?
Фото инстаграм kristinakatsabina
Ей очень идет!
Фото инстаграм kristinakatsabina
Отличная челка
Фото инстаграм kristinakatsabina
Вау!
Фото инстаграм kristinakatsabina
Кудри стали значительно аккуратнее
Фото инстаграм kristinakatsabina
Очень красиво!
Фото инстаграм kristinakatsabina
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Прекрасная леди!
Фото инстаграм kristinakatsabina