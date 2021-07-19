Смело и необычно: 15 женщин, которые попрощались с длинными волосами и не пожалели – фото

Изменить свой стиль на самом деле очень легко: можно сделать эксперимент с прической. Эти женщины решились серьезно укоротить свои длинные волосы. Что из этого вышло – дальше на Life 24.

Они были в восторге от такого перевоплощения! Хотя вроде и кажется, а что здесь вообще такого? Это же просто короткая прическа. Но именно она позволила моделям по-новому взглянуть на себя. Вы увидите, что короткая стрижка может прекрасно подходить не только мужчинам, но и женщинам.

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Возможно и вы воодушевитесь на такие кардинальные перемены. А если нет – то понаблюдаете за красотками, которые попытались радикально изменить свой стиль и не пожалели. Кстати, прической занималась парикмахер по имени Кристина: она делает только короткие стрижки! Больше работ – в ее инстаграме (ссылка под фотографиями).

Так мило!

Фото инстаграм kristinakatsabina

Хорошая работа!

Фото инстаграм kristinakatsabina

Девушка стала выглядеть значительно взрослее

Фото инстаграм kristinakatsabina

Красиво!

Фото инстаграм kristinakatsabina

И прическа замечательная, и улыбка волшебная

Фото инстаграм kristinakatsabina

Как вам такое перевоплощение?

Фото инстаграм kristinakatsabina

Так действительно лучше!

Фото инстаграм kristinakatsabina

Ого!

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Фото инстаграм kristinakatsabina

Как лучше: слева или справа?

Фото инстаграм kristinakatsabina

Ей очень идет!

Фото инстаграм kristinakatsabina

Отличная челка

Фото инстаграм kristinakatsabina

Вау!

Фото инстаграм kristinakatsabina

Кудри стали значительно аккуратнее

Фото инстаграм kristinakatsabina

Очень красиво!

Фото инстаграм kristinakatsabina

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Прекрасная леди!

Фото инстаграм kristinakatsabina