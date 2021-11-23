3-летний мальчик вызвал полицию к своей маме: он спас ей жизнь
Источник:Indy 100
Трехлетний мальчик спас маму, которая неожиданно упала с лестницы у себя дома. Ребенок быстро сориентировался и смог дозвониться в службу экстренной помощи. Женщину забрали в больницу.
Неожиданная ситуация случилась в городе Роули-Регис (Великобритания). На тот момент Кейли и ее 3-летний сын Томас были сами дома. Ему помог мультфильма "Робокар Поли", который он раньше обожал смотреть. Там, в частности, объясняют детям, что делать в экстренных ситуациях.
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Что случилось с мамой
У Кейли есть определенные проблемы со здоровьем: у нее увеличена селезенка и грыжа. Когда она поднималась по лестнице за чистой одеждой, то почувствовала резкую боль – и потеряла сознание. От падения женщина еще и повредила себе колено, плечи, бедро и лодыжку.
К счастью, Кейли уже вернулась домой. Но все могло быть значительно хуже, если бы не решимость ее 3-летнего сына.
Мальчик залез на подоконник, чтобы взять мамин телефон, и позвонил по номеру 999 (служба экстренной помощи в Великобритании – Life 24). Там не очень поняли язык ребенка, поэтому перенаправили звонок в полицию.
За это время Томас перелез через детские ворота. Он нашел ключи от двери и смог их открыть. Мальчик также передал телефон маме, которая то приходила в себя, то опять теряла сознание.
Детские врата безопасности / Фото bigl
"Я помню, как закрыла детские ворота. В следующую минуту поняла, что просыпаюсь, разговариваю с кем-то по телефону, а потом в доме была полиция… Сыну удалось подтянуть к воротам действительно тяжелый стульчик. Он перелез, достал ключи… и смог открыть входную дверь", – вспоминает мама.Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
Женщина невероятна благодарна своему сыну. Она призывает всех родителей обязательно объяснять детям, как действовать в экстренных ситуациях. Это может спасти жизнь!