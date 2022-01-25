300 напрасных попыток: мужчина долго искал девушку на Tinder, но встретил ее в реальной жизни

Сейчас виртуальные знакомства стали очень популярными, но они подходят не всем. Доказательством этого является история Джоша Вуда, встретившего любовь в реальной жизни после многих попыток на Tinder.

31-летний британец провел много времени в приложении для знакомств. У него было 300 совпадений с девушками на Tinder, но ни одно из них не стало счастливым.

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Знакомства в интернете – это не просто

Все началось с того, что Джош вместе с тремя своими друзьями зарегистрировались в соцсети, чтобы попытаться обрести любовь. Он активно пытался это сделать – писал девушкам сообщения, общался с ними, ходил на свидания, но все было безрезультатно.

Половина людей, которыми писал мужчина, не отвечали. А разговоры с большинством девушек, которые шли на диалог, выливались в пустую и бессмысленную болтовню. Кроме того, многие пользовательницы приложения выдавали себя за других людей.

Джош со своей девушкой / Фото Джоша Вуда

В конце концов, Джош разочаровался в виртуальных знакомствах и решил попробовать в реальной жизни.

Из-за приложений для знакомств люди думают, что им нужно начинать разговор с острых шуток, они боятся раскрыться. Но я встретил свою девушку в баре, просто подошел и поздоровался,

– поделился Джош Вуд.

Эта попытка мужчины оказалась удачной. Девушка согласилась познакомиться с ним, и теперь они строят серьезные отношения.