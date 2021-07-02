5 новых книг, которые читаются на одном дыхании: подборка на выходные

Если вы в поисках чего-то интересного на эти выходные, то предлагаем насладиться несколькими новинками. Социальная драма и фэнтези, реальная жизнь и ее проблемы с радостью и грустью – все в этих рассказах, которые никого не оставят равнодушным.

Истории, рассказанные в этих книгах, захватывают необычным сюжетом, загадочной интригой и яркими образами. Вместе с героями вы окунетесь в мир эмоций и бурных событий – хорошее лекарство от скучной рутины, которая является частью нашей жизни.

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Джоджо Мойес. Счастливые шаги под дождем.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Этот роман – трогательная история женщин трех поколений, связанных неразрывными узами. Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, убегает из дома. Поклявшись себе, что, если у нее когда-нибудь будет дочь, она станет ей лучшей подругой и они никогда не расстанутся. Но история повторяется.

Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с презрением относится к своей матери из-за ряда любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой в Ирландию. Джой, которая никогда не видела внучку, сначала очень рада ее приезду. Но между ними слишком мало общего.

Отрывок из книги

"Джой вздохнула. Она долго и тяжело размышляла над тем, что делать с этой девушкой, как пробудить немного энтузиазма, немного жизни в этом напряженном, настороженном маленьком личике. Но не похоже было, что она вообще хочет что-то делать – только постоянно закрывается в комнате или пытается спрятаться в разных уголках дома, и от нее, как неприятным запахом, так и веяло недовольством от пребывания в Килкеррионе. Казалось, ей неудобно везде: в ее комнате, за ужином, когда кто-то ее вдруг касается – даже в собственной коже. Была ли Кейт такой тоже? Может, и была".

И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, казалось давно похоронены семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли вновь поверить в любовь? Сабина, Джой и Кейт начинают понимать: чтобы уверенно шагать вперед, не помешает оглянуться на то, что оставляешь позади.

Мона Кастэн. Спаси меня.

Издательство: Book Chef, 2021

По сюжету этого психологического романа, главная героиня – добросовестная девушка, которая всю жизнь старательно училась и участвовала во всевозможных школьных мероприятиях, чтобы зарекомендовать себя и в дальнейшем поступить в Оксфорд. Сейчас она – старшеклассница-стипендиат в престижной школе, где учатся дети из самых богатых семей Великобритании. Зато главный герой – избалованный сын богатых родителей, который считает, что все в жизни продается и покупается.

Все его свободное время занимают вечеринки, алкоголь, девушки, наркотики, но отнюдь не обучение. Он знает, что после школы пойдет в Оксфорд, потому что именно там получали образование предыдущие поколения его семьи. Однако сам молодой человек вовсе не стремится стать студентом престижного университета. Он просто плывет по течению, тратит время на развлечения.

Он никогда не задумывался над тем, чего же хочет – вплоть до того момента, когда в его жизни появилась эта странная девушка, которой нет ни в одной соцсети. После того, как герои все-таки замечают друг друга, в школе начинает происходить что-то невероятное

Делия Оуэнс. Там, где поют раки.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Издательство: Виват, 2021

Этот роман – мировой бестселлер, который продан общим тиражом более 10 миллионов в мире и переведены на 46 языков. Кроме того, в 2022 Sony Pictures его экранизирует.

Героиня истории Кая всю жизнь наблюдает за бескрайними лугами на побережье – маршами. Она одинока среди этой дикой природы, ей приходится во всем полагаться только на себя. Опасаясь, что ее снова покинут, Кая не подпускает к себе никого и скрывается от проблем, как это делают раки, за которыми она любит наблюдать. Но всему свое время, и однажды девушка осознает, что готова разделить с кем-то свой закрытый от посторонних глаз мир.

Отрывок из книги

"Коллекции Каи пополнялись; продуманные до мелочей, они были тщательно разбиты на категории по рядам, родами и видами; по возрасту, в зависимости от состояния костей, по размеру перьев, выверенных до миллиметра, по цвету – до едва уловимых оттенков зеленого среди растительных образцов. Наука и искусство сливались здесь, дополняя друг друга среди разнообразия цветов, форм, видов, самой жизни. Объединяясь, знания и красота превращали дом Каи в уникальный шедевр. Ее собственный мир. Она взрослела, окруженная безграничными чудесами природы, и сплетала их в единое целое, как вьющаяся виноградная лоза. Но вместе с коллекциями росло и одиночество Каи. Каждый удар сердца в груди отдавал жгучей болью, и ничто не могло заглушить его: ни чайки, ни величайший закат, ни редкие ракушки".

Поэтому роман – о выходе из зоны комфорта, поиске единомышленников и взрослении без потери собственной личности, что бы ни думало об этом окружение. Книга отличается невероятными и точными описаниями природы, ведь автор – исследователь дикой природы, биолог, доктор философии, автор популярных книг о животном мире.

Ирина Грабовская. Леобург.

Издательство: КМ-Букс, 2021

Эта дилогия – одно из немногих произведений в жанре стимпанк в украинской литературе. Кроме привычных элементов стимпанка – ретрофутуризм, антураж конца 19 века, масштабная индустриализация и триумф паровых машин, эксперименты с током и создание управляемых монстров – в этом жанре тесно переплетаются детектив, шпионские приключения, мистика и альтернативная история.

По сюжету этой истории, получив в наследство старый особняк, главный герой Данила догадывался, что его жизнь изменится, но даже представить не мог насколько. Ведь дом оказывается с секретом: из него открывается портал в параллельный мир – в город художников и изобретателей Леобург, где в небе порхают невесомые летоциклетки и плывут пузатые дирижабли, куда-то в неизведанное несут своих пассажиров стремительные монорельсы, паровые механизмы выполняют домашнюю работу...

Однако над ярким и на первый взгляд радостным Леобургом уже нависли черные тучи: власть в городе захватил сумасшедший диктатор, а тиски алчных империй, которые хотят подмять под себя последнюю обитель бунтарства, сжимаются. Как выстоять в этой войне и спасти волшебный Леобург, не потеряв ни себя, ни своей любви.

Интересно Запах счастья: какие ароматы могут поднять вам настроение

Татьяна Рубан. # Физик.

Издательство: Талант, 2021

Кроме художественных моментов – сюжет, характеры, речь героев – это необычная книга полтавской писательницы отличается также сугубо практической ценностью. Ведь описывается в ней ситуация, когда взрослый человек проявляет нежелательный интерес к подростку или студенту, а потерпевшие не знают, как себя вести. Они ли сами виноваты? Или их поведение, внешний вид или манера общения привели к харасменту со стороны преподавателя, как это произошло в частности в одном из учебных заведений Полтавы, кака угадывается по описанию в этом произведении?

По его сюжету, жизнь пятнадцатилетней студентки колледжа Дины бурлит событиями. Однажды к ней за помощью обращается одногруппница Валя, которая до сих пор никогда с Диной и не разговаривала. У Вали есть тайна: преподаватель физики из колледжа настойчиво требует ее внимания. Таким образом, эта книга – психологическая приключенческая история, которая написана, чтобы помочь тем, кто стал жертвой харасмента и оказался один на один с этой проблемой.