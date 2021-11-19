56-летняя модель снялась обнаженной: так она ответила на критику хейтеров

Американская модель и актриса Паулина Поризкова резко ответила хейтерам, которые регулярно критикуют ее из-за откровенных фото. Женщина предстала полностью обнаженной и объяснила, почему считает, что это нормально.

Соответствующая фотография появилась на ее странице в инстаграме paulinaporizkov. Публикация набрала более 87 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Многие подписчики были поражены откровенностью модели и полностью ее поддержали.

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Почему Павлина опубликовала такое фото

Это был ответ на агрессивный комментарий от пользователя jamesorvin, который убеждал, что женщина слишком зациклена на своем теле. По его мнению, следует сосредоточиться на семье, а не на самолюбовании.

Вы слишком много внимания уделяете себе и своему телу. В вашем возрасте вы должны купаться в любви к своим детям и внукам вместо того, чтобы путешествовать, позировать обнаженной и вести себя как 16-летняя… – написано в комментарии.

В ответ Павлина снялась совершенно голой. Некоторые части тела прикрывает крошечная звездочка и прямоугольник. У нее распущенные волосы, макияж smoky eyes и необычайно эффектный вид.

Новая фотосессия Павлины Поризковой / Фото инстаграм paulinaporizkov

Павлина устала от постоянных "нападений" от хейтеров. Ей не нравятся стереотипы, что старшие женщины должны сидеть дома и посвятить себя исключительно для "домашнего очага".

Женщина чувствует себя уверенно, красиво и не стесняется демонстрировать это другим людям. Тем более, что она делает это не ради лайков. Хотя признается, что приятно, когда подписчики реагируют на фото.

"Мне 56 лет, и я живу своей лучшей жизнью. Я долго заботилась о других, но сейчас наконец-то смогла заняться собой… Я публикую фотографии в бикини, потому что наконец-то чувствую себя прекрасно. Старшим женщинам разрешена мудрость, юмор, терпение, но не чувственность. Не сексуальность", – написала Павлина.

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Павлина чувствует себя фантастически и в 56 лет / Фото инстаграм paulinaporizkov

Модель рекомендовала людям, которым не нравятся такие фотографии, просто от нее отписаться и перестать поучать.