Любимый оказался аферистом: 84-летняя пенсионерка предостерегает от мошенников на сайтах знакомств
Источник:The Mirror
84-летняя женщина, которая вышла замуж за своего 38-летнего бойфренда из Египта, а вскоре развелась, предостерегает людей от "мошенников и аферистов" на сайтах знакомств.
Что произошло с пенсионеркой и как эта ситуация изменила ее жизнь, рассказываем далее.
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Как женщина влюбилась в афериста
84-летняя бабушка Айрис Джонс из Великобритании попала в заголовки мировых медиа после того, как в июне 2019 года закрутила роман с Мохамедом Ибрагимом. Вскоре она отправилась в Каир, что в Египте, чтобы встретиться со своим избранником, а в следующем году вышла за него замуж.
Британка не стеснялась рассказывать на публику об их интимной жизни, в частности в 2021 году дала интервью для телевизионного утреннего шоу This Morning, заставив тогдашних ведущих Холли Уиллоуби и Филиппа Скофилда смеяться.
Однако романтическая история длилась недолго. В прошлом году Айрис объявила, что их пути с бывшим партнером расходятся. Пенсионерка назвала Мохамеда "злым" и похожим на "канализационную крысу", признавшись, что вместо него завела себе кота. Как выяснилось, женщина помогала бойфренду платить долги, а также одалживала ему крупные суммы денег.
Теперь Джонс предостерегает тех, кто знакомится в интернете, не повторять ее ошибок.
Предупреждение для всех уязвимых женщин в интернете, которые общаются с мошенниками, потому что думают, что они переписываются с настоящими мужчинами на сайтах знакомств. Помните, аферист заинтересован лишь в том, чтобы достать своими грязными лапами ваши деньги. Будет задабривать неделями, а то и месяцами, чтобы достичь своих целей,
– рассказала британка.
Бабушка утверждает, что за последние несколько месяцев стала мишенью четырех мошенников, один из которых пытался выманить у нее тысячи фунтов стерлингов.
Но в этот раз вы выбрали не ту женщину, потому что разоблачение таких вот мошенников стало моей работой. Обожаю быть кукловодом и заставлять вас танцевать под мою дудку,
– добавила она.
Ранее Айрис утверждала, что бывший возлюбленный украл у нее десятки тысяч фунтов стерлингов и даже попросил изменить завещание, чтобы унаследовать ее дом.