98-летняя бабушка сделала первую в жизни татуировку после смерти внука: щемящая история

98-летняя Винифред Пиннер сделала первое в жизни тату после того, как ее внук покончил с собой. Женщина объяснила, что татуировка будет напоминать ей о близком человеке.

Женщина рассказала, что ее 34-летний внук имел проблемы с психическим здоровьем. В течение последних 10 лет он боролся с депрессией, но не смог выздороветь.

Смотрите также В 66 лет выглядит лучше, чем в 26: женщина кардинально изменилась и поделилась своей историей

Сделала тату с благотворительной целью

Винифред Пиннер из Бирмингема решила собрать средства для благотворительной организации по охране психического здоровья Mind. К таким действиям женщина прибегла после того, как ее 34-летний внук Джейми покончил с собой. Мужчина ушел из жизни в сентябре 2023 года, а уже в феврале – Винифред решила сделать татуировку и собрать средства для благотворительной организации.

98-летняя бабушка поделилась, что внук имел проблемы с психическим здоровьем – он страдал депрессией. Джейми делился своими переживаниями с семьей, однако преодолеть их не удалось. Когда Джейми ушел из жизни, то бабушки долго думала о нем – она хотела оставить память о нем.

В первый день нового года я сидела и думала о нем и казалось, что он смеется надо мной и шутит. Я сказала: "Да, я сделаю тату с твоим именем!". Я увидела, как он смеется и услышала в ответ: "Глупая старая няня!",

– рассказала Винифред.



98-летняя женщина сделала первое тату / Фото ВВС

Она объяснила, что внуки называли ее "няня Вин". Винифред рассказала, что ее внучка Джемма – тату-мастер, и именно она сделала 98-летней бабушке ее первую татуировку. Женщина рассказала, что ощущения от процесса были очень удивительные.

"Это намного лучше, чем я думала", – добавила Винифред.



Татуировка в память о внуке / Фото ВВС

98-летняя женщина рассказала, что татуировка, сделанная в окружении семьи, сделала этот опыт особенным. Она добавила, что с другим мастером чувствовала бы себя странно. Винифред надеется, что эта история вдохновит других людей рассказать о своем психическом здоровье.

Думаю обо всех людях, которые сделали пожертвования, поддержали меня и сказали добрые слова. Все это помогает,

– заявила 98-летняя женщина.

К слову, после публикации своей истории Винифред уже собрала более 1000 фунтов стерлингов для благотворительной организации по охране психического здоровья Mind. 98-летняя женщина надеется, что сможет собрать еще больше благотворительных взносов.