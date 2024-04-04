Выбрала новый трендовый цвет: скандальная актриса Меган Фокс сменила прическу

Актриса Меган Фокс изменила цвет волос с розового на бледно-голубой. Под фото с обновленным стилем она написала, что "вступает в эпоху джедаев".

Как звезда выглядит после смены имиджа и с чем могут быть связаны ее трансформации, рассказываем далее.

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Как Меган Фокс выглядит с новой прической

37-летняя актриса Меган Фокс продемонстрировала смену имиджа. Знаменитость решила изменить цвет волос и похвасталась этим на своей странице в инстаграм.

На опубликованных снимках она позирует с бледно-голубыми прядями в топе с глубоким вырезом. Кстати, именно этот оттенок является одним из трендов является одним из трендов 2024 года.

Вступаю в эпоху джедаев,

– подписала пост актриса.

До этого она с февраля по апрель этого года ходила с розовыми волосами.

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Как выглядит новый цвет волос Меган Фокс: смотрите фото

Своим сообщением Меган Фокс, возможно, просто намекает на эстетический сдвиг, но это также может быть и отсылкой к "Звездным войнам". Ведь джедаям запрещено вступать в отношения и эмоциональную привязанность, поскольку это может привести их на Темную сторону, а актриса недавно подтвердила, что разорвала помолвку со своим женихом Колсоном Бейкером.

Напомним, что не так давно Меган Фокс также попала в скандал. Звезда опубликовала на своей странице фотографию, вероятно, сделанную на вечеринке после "Супербоула", и выразила презрительное мнение, утверждая, что выглядит, как "украинская надувная кукла".

После возмутительно публикации она не извинилась и даже не отредактировала пост. Однако украинские блогеры не растерялись и решили показать свою истинную красоту. Тиктокерки запустили тренд, иронично подписывая публикации "шуткой" Меган Фокс, чтобы доказать, что фраза "украинская надувная кукла" в негативном контексте абсолютно неуместна.