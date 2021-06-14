Американец нашел тайную комнату у себя в доме: что там было

Владелец старого дома в США случайно наткнулся на секретный люк с лестницей у себя в доме. Он решился туда спуститься и очень удивился.

Когда Эдисон Фоски покупал старенький дом, который построили в 1951 году в Альбукерке, то догадывался, что он имеет определенные тайны. Ведь во времена Холодной войны это помещение использовали для нужд местного госпиталя.

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Сначала Эдисон ничего не нашел: дом ничем особым не отличался. Но через некоторое время он случайно наткнулся на непонятный люк, который был у него в каморке.

В коморе он нашел непонятный люк / Скриншот инстаграм clonedsim

Владелец думал, что проход ведет в подвал. Но нет – он нашел нечто иное.

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Как оказалось, именно под этим домом было расположен бомбоубежище, о котором все забыли. Эдисон нашел там пищу и даже инструкции о том, как вести себя во время ядерной войны. Вот это раритет!

Интересные находки Эдисона / Скриншот инстаграм clonedsim

Среди других находок: две зубные щетки, вентилятор и старые брошюры и тд. Эдисон считает, что эти вещи пролежали там, как минимум, несколько десятилетий.

Владелец несколько удивился от такого неожиданного "открытия". Сейчас он планирует детально изучить помещения и придумать, как его использовать с пользой.