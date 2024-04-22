Не отказывает себе ни в чем: американка сбросила 64 килограмма, лакомясь любимыми вкусностями

Американка сбросила около 64 килограммов без особых усилий. Женщина продолжает есть все, что захочет.

В чем секрет похудения американка и как ей удается сбрасывать вес, не ограничивая себя в еде, рассказываем дальше.

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Как женщина ест все, что хочет, и худеет

38-летняя Андреа Пенс, мама двоих детей из Теннесси, что в США, сбросила 140 фунтов (около 64 килограмма) за два года, особо не ограничивая себя в питании. Женщина наоборот ела любимый йогурт с бубликами и только увеличила в рационе количество потребляемого белка, контролируя калорийность питания.

Пенс призналась, что раньше чувствовала постоянную усталость, боль в суставах и одышку даже во время ходьбы. Однажды она решила взять ситуацию под контроль и поставила себе цель похудеть на 90 фунтов (около 40 килограммов).

Используя специальное мобильное приложение для отслеживания калорий, американка поняла, что имеет дефицит белка в рационе. В частности, диетологи рекомендуют потреблять примерно 100 граммов ежедневно в зависимости от веса.

Теперь на завтрак Андреа ест греческий йогурт, а на обед и ужин предпочитает белковые полуфабрикаты, не отказывая себе в любимых блюдах или сладостях, в частности бубликах, но употребляет их в умеренных количествах.

Женщина похудела всего за 2 года / Фото Andrea Pence

Ни в чем себе не отказываю. Такой подход помог мне достичь успеха в долгосрочной перспективе,

– убеждена женщина, которая благодаря новому рациону избавилась от апноэ во сне и почувствовала прилив энергии, чтобы заниматься спортом ежедневно.

Она критикует культуру диет, когда люди едят только "пресную пищу", тогда как на самом деле можно наслаждаться вкусными блюдами, контролируя порции.

Пенс говорит, что раньше ей не удавалось похудеть, хотя она перешла на "здоровое меню", например фрукты и мюсли, однако недооценивала их калорийность. Сейчас же американка не отказывает себе даже в фастфуде.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.