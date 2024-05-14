Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя до трансформаций: как она изменилась

Украинка Анастасия Покрищук имеет самые большие скулы в мире. Однако всего 9 лет назад она выглядела совсем иначе.

Как изменилась внешность женщины и какой она была до трансформаций, рассказываем далее.

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Как украинка с самыми большими щеками в мире выглядела до изменений

Анастасия Покрещук сделала себе имя благодаря своим уникальным скулам. Она регулярно делает уколы, которые помогают подчеркнуть необычную форму ее лица.

При этом еще девять лет назад вид девушки был более естественным. Анастасия имела каштановые вьющиеся волосы и носила минимум макияжа.

С тех пор она стала блондинкой, увеличила губы, сделала инъекции в щеки и прибегла к различным косметическим процедурам.

Как Анастасия изменилась за 9 лет: смотрите фото

26 и 35 – на первом фото нет гиалуроновой кислоты,

– подписала она свое фото.

Эффектное превращение ошеломило подписчиков женщины. Некоторые одобрительно оценили ее внешний вид, который был улучшен хирургическим путем, однако другие отреагировали неоднозначной.

"Почему, почему. Вы выглядели просто великолепно, и я не понимаю, почему вы решили иметь такой вид. Мне жаль это говорить, но врачи или кто-то другой, кто согласился сделать это для вас, должен был по крайней мере подумать, чтобы посоветовать вам что-то другое. Пожалуйста, остановитесь, пока не стало хуже", "Почему ты делаешь это со своим лицом?", "Когда-то ты была очень красивой", – писали люди.

Несмотря на это, некоторые комментаторы защищали Анастасию. Так, один из них написал: "Мне нравятся оба варианта. Теперь горячее. Наслаждайся жизнью!". Еще один подхватил эту мысль: "Настя красавица и тогда, и сейчас".

Добавим, что Анастасия Покрищук, которая является обладательницей самых больших скул в мире, недавно показала, как выглядит без макияжа и после того, как над ее лицом поработал визажист.