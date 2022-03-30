Анатомия войны: 5 книг, в которых выживают

Во всех книгах этого обзора герои вынуждены выживать. И даже если все зависит от многих жизненных причин – потому что речь идет о войне – все равно, прежде всего, это означает борьбу с самим собой. Таким образом, через исповедь, воспоминания и анализ войны авторы помогают понять и почтить того, кто воевал – в прошлом, а также сегодня.

Сергей Шаменков. Человек войны: Внешность и вооружение воинов на территории Украины от энеолита до настоящего времени. – К.: Темпора

В книге этого автора, историка одежды, реконструктора материальной культуры разных эпох, художника и скульптора, рассказано и показано, как выглядели люди войны – воины, с древности до настоящего времени, они несли службу и воевали на территории современной Украины. Иллюстрированное издание содержит художественные реконструкции облика воинов, основанные на источниках и новейших трудах исследователей материального мира древних эпох.

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В издании опубликованы реконструкции воинов медно-каменного, бронзового и железного веков, воинов античных государств Северного Причерноморья и кочевых всадников украинских степей, древних германцев и славян, рыцарей Великого княжества Литовского, крымских татар и турков-османов, воинов Речи Посполитой и украинских казаков, украинских солдат ХХ ст., а также воинов, ныне защищающих Украину от агрессии России.

Сергей Шаменков. Человек войны: Внешность и вооружение воинов на территории Украины от энеолита до настоящего времени / Фото Темпора

Гарри Паркер Анатомия солдата. – Х.: Фабула

Эта феноменальная книга – дебютный роман офицера британской армии, воевавшего в Афганистане и Ираке, который потерял в ходе боевых действий обе ноги. Автор избрал необычную форму повествования – возможно, ради того, чтобы "эстетика" боли и страданий не казалась такой, какой она есть на самом деле на войне, то есть полной крови, пота, грязи и проклятий. Речь идет об обычных военных вещах, из которых, собственно, и состоит "анатомия солдата" – ботинки, которые обивали герой романа, жгут для зажима артерии, которым его обматывали, когда произошел взрыв, мешок с удобрением, который вез юный моджахед, установивший взрывчатку, детонатор внутри бомбы, аппарат искусственного дыхания в госпитале, куда попал раненый воин, и прочее. В частности, инвалидная коляска, которой не закончилась, а продолжилась эта героическая история.

"Как у меня получается? – спросил ты. – Извини, друг, крайне жалкое зрелище. Вряд ли сможешь даже в паб заехать. – Ну ты умеешь подбодрить, Адам. Зачем я вообще тебя слушаю? – Ты толкнул колеса вперед, и я покатился по линолеуму".

Гарри Паркер Анатомия солдата/ Фото Фабула

Майкл Макфол. От Холодной войны к Горячему миру: американский посол в путинской России. – К.: Yakaboo Publishing

В 1980-х автор этой книги впервые посетил Россию и искренне полюбил советских граждан за их стремление к демократическим переменам. Впоследствии стал первым лицом при президенте Обаме, который перезагружал американо-российские отношения, а затем – и послом в России. Впрочем, как известно, улучшений в отношениях между двумя государствами-антиподами не произошло. Что же помешало?

Почему, несмотря на кажущуюся приверженность демократическим ценностям, Россия свернула свободу слова, вторглась в Украину и вмешалась в выборы президента США? Почему Соединенные Штаты Америки так же не смогли воплотить упомянутую стратегию в жизнь, несмотря на ее горячую поддержку среди самих россиян? Почему дипломатия холодных отношений стала такой горячей?

Автор книги подробно рассматривает тридцатилетнюю историю развития и упадка американо-российских отношений, а также причины, которые могли привести к такому нелестному результату.

"Однажды они даже более чем на двадцать минут задержали российского сенатора Михаила Маргелова, потому что у него не было паспорта, – вспоминает он. – Кто же мог знать, что для того, чтобы выпить чаю с американским послом в его резиденции, нужен паспорт? Когда мы пожаловались на это, то российские вожди стали настаивать, что они просто пытаются защитить нас… от российского сенатора! Такой уровень полицейского давления под американским посольством и Спасо-Хаусом – это было что-то новое. Никто не помнил такого агрессивного поведения от наших хозяев даже в советское время. Мы не раз подавали официальные жалобы в Министерство иностранных дел на поведение российских полицейских, отмечая, что в Вашингтоне полицейских у российского посольства никто не размещает. Ничего не изменилось".

Майкл Макфол. От Холодной войны к Горячему миру: американский посол в путинской России / Фото Yakaboo Publishing

Майкл Ондатже. Свет войны. – Х.: Виват

В этом романе Лондон в 1945 году постепенно приходит в себя от ужасов войны. Главные герои – четырнадцатилетний Натаниэль и его сестра Рэйчел поражены известием об отъезде родителей в Сингапур. Их оставляют на подозрительного мужчину по прозвищу Бражник, в котором дети угадывают преступника. Воспитатель пренебрегает своими обязанностями.

Теперь в дом посещают загадочные лица с темным прошлым, эксцентричные мужчины и женщины, которые каждый на свой манер "воспитывают" брата с сестрой. Но эти люди действительно те, за кого себя выдают? И смогут ли они развеять одиночество, в котором растут дети? Уже взрослым Натаниэль будет путешествовать по лабиринтам воспоминаний, реальности и воображения, чтобы объяснить все, чего он тогда не понимал, чтобы по ниточке сплести причудливую историю, так похожую на правду… И о временах своего детства он еще будет вспоминать с ностальгией.

"После того нападения в Лондоне мама немедленно отправила Рэйчел в школу где-то у уэльской границы, а меня из соображений безопасности забросили в Америку, где все казалось чужим. Меня вдруг вырвали из мира, в котором я был на своем месте рядом с Метальником и Агнессом, и даже таинственным Бражником. В определенной степени эта травма казалась даже больше, чем отъезд матери. У меня забрали юность, мне обрубили якорь".

Майкл Ондатже. Свет войны / Фото Виват / Фото Віват

Дейвид Патрикаракос. Война в 140 знаках. Как социальные медиа меняют военный конфликт XXI века – К.: Yakaboo Publishing

Автор этой книги развивает тезис самого Бодрияра, который в своем труде "Войны в заливе не было" показывал, как телевидение формирует виртуальную реальность благодаря яркой картинке для обывателя, не поднимающегося с дивана. Он ведь, работая в конфликтных зонах Восточной Европы и Ближнего Востока, делает реальные репортажи, в которых не только описание мест или встречи с людьми, но и анализ новейших форм войны. В частности, в Украине он понял, что природа конфликтов изменилась, и возможно, важнее победа в войне слов и нарративов, чем то, кто имеет более мощное оружие.

"Гортаючи новини в Twitter, – пише він, – я знову бачив, як прокремлівські акаунти вкотре згуртувалися, виставляючи втрату Слов’янська в найкращому можливому світлі. Бойовики не відступали, а просто "стратегічно передислоковувались", битва проти "фашистської хунти» в Києві тривала". "Хочемо ми цього чи ні, – зауважує з цього приводу Сергій Плохій, історик, професор Гарвардського університету, – але всі ми вже у кібертраншеях нової глобальної війни та мусимо навчитися воювати і жити в її світі".

"Гортая новости в Twitter, – пишет он, - я снова видел, как прокремлевские аккаунты в очередной раз сплотились, выставляя потерю Славянска в лучшем возможном свете. Боевики не отступали, а просто "стратегически перегрупировались". "Хотим мы этого или нет, – замечает по этому поводу Сергей Плохий, историк, профессор Гарвардского университета, – но все мы уже в кибертраншеях новой глобальной войны и должны научиться воевать и жить в ее мире".

Дейвид Патрикаракос. Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють конфлікти у XXI столітті / Фото Yakaboo Publishing