Анджелина Джоли появилась на публике с новым цветом волос: как изменилась звезда

48-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили с новым цветом волос.

Звезду экрана "поймали" папарацци на улицах Нью-Йорка недалеко от ее собственного магазина. Как выглядит новая прическа знаменитости, рассказываем далее.

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Как выглядит новая прическа Анджелины Джоли

Анджелина Джоли часто выбирает черные образы. Недавно она снова появилась в темном двубортном пальто поверх белого топа и широких брюках.

Однако Джоли вышла в свет со значительно более светлым цветом волос. Она предстала в образе блондинки. Глаза голливудской актрисы были закрыты массивными очками в черной оправе.

Как выглядит новая прическа знаменитости: смотрите фото

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Знаменитость также носила через плечо большую черную кожаную сумку. Джоли заметили, когда она направлялась в роскошный черный внедорожник.

Добавим, что актриса вышла в свет на фоне новостей, что ее бывший муж Брэд Питт начал жить с новой девушкой Инес де Рамон. Они до сих пор не закончили бракоразводный процесс.