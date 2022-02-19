Барби большого размера: как смелая красавица любит себя и экспериментирует с одеждой

Лишний вес никак не ограничивает эту девушку, она смело экспериментирует с откровенными образами в стиле Барби и любит себя.

Если вы до сих пор, глядя в зеркало, видите какие-то недостатки, то следует забыть обо всем и брать пример с этой смелой девушки. Она приняла и полюбила себя и делится смелыми фото в соцсетях.

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Смелая красавица

22-летняя Кейтлан Реддинг решила бросить вызов всем своим хейтерам и принялась публиковать фото яркие фото в соцсетях. Девушка любит откровенные мини-платья с вырезами и устала скрывать свою фигуру за большой одеждой. Она считает, что никто не вправе осуждать ее за то, что она носит. На своем примере она демонстрирует, что любой фигуре разрешена откровенность.

Недавно ее фото опубликовал ряд брендов одежды из сети, но после этого на девушку обрушился еще больший шквал обид. Тогда Кейтлан решила изменить подход к себе и своей внешности.

Я очень горжусь тем, кто я есть, и я не буду прятаться, потому что люди хотят стыдить меня за мой размер. Когда большой бренд делится фотографией, на которой я одеваю их наряды, я счастлива и чувствую себя уверенно, и я так горжусь этим,

– пишет девушка.



Кейтлан любит себя / Фото с инстаграма

Она признается, что комментарии огорчают ее, ведь некоторые даже обвиняют ее в пропаганде ожирения, однако она учится закрывать на это глаза и акцентирует внимание только на позитиве. К тому же девушку поддерживает ее жених, с которым они помолвлены. Молодые люди познакомились, когда им было по 15, а свадьбу планируют в 2024 году.

Сэму труднее воспринимать комментарии, чем мне. Он от природы защищает меня очень мило. Да, когда мы встретились, я была стройнее, но Сэм любит меня за меня, независимо от моего размера,

– рассказывает Кейтлан.



Любимый поддерживает Кейтлан / Фото с инстаграммы