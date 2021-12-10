Беременная без живота: никто не верит, что женщина на 32 неделе

Беременная из Шотландии поделилась в соцсети фото своего живота. Она на 32 неделе беременности, но ей не верят.

Брук Барклай – счастливая молодая мама, ожидающая второго ребенка. Сейчас ей 21, а ее партнеру Лиаму 22 и у них уже 3-летний сын.

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Женщине не верят, что она беременна

Когда Брук забеременела второй раз, то снова поняла, что ее живот не становится больше со временем. Предварительно женщина должна рожать в феврале 2022 года, а сейчас она на 32 недели, но размеры ее живота далеко не соответствуют столь длительному сроку. До этого женщина работала специалистом по тестированию на COVID-19, а когда узнала, что второй раз беременна, то была очень счастлива.

Мы были очень счастливы, узнав, что снова будем иметь ребенка. Мы планировали и пытались всего пару месяцев. Мы уже не можем дождаться встречи с нашим новым мальчиком,

– сказала Брук.



Люди не верят, что женщина беременна / Фото The Sun

Она рассказывает, что эта беременность протекает хорошо, она здорова, как и ребенок. Однако женщина чувствует себя не лучше всего: с постоянной утренней тошнотой, сильными болями в спине и изжогой.

Я начала замечать, что мой живот появлялся не так быстро, а на работе никто не верил, что я беременна,

– рассказала женщина.

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На 4 месяце у Брук был плоский живот, но тогда это не очень ее волновало, ведь при первой беременности была похожая ситуация.

Я понимаю, что я высока, поэтому у меня более длинный торс и есть больше места для ребенка. Причина также в том, что у меня наклонена матка. Я узнала это во время последней беременности, и это совсем не влияет на ребенка,

– делится она.



Женщина на 8 месяце беременности / Фото The Sun

Часто женщины, имеющие такую ​​особенность тела и расположение матки, могут даже не догадываться о беременности вплоть до родов.

В соцсетях пользователи по-разному отреагировали на фото беременной. Брук больше обидели комментаторы, которые не поверили в то, что женщина вынашивает ребенка, и назвали лживой. Некоторые также заподозрили в том, что она не ест и не кормит ребенка.