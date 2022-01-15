Блестящая ссора: женщины решили засыпать мужчину глитером – их арестовали

Все мы ссоримся по-разному: кто-то предпочитает громкие скандалы с биением посуды, а кто-то спокойно разрешает конфликт без повышенных тонов.

Но эти женщины решили ошеломить сеть своей "блестящей" агрессией. У них был конфликт с мужем и они засыпали его блестками.

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Женщины засыпали мужчину блеском

29-летняя Сара Фрэнкс и 27-летняя Кейтлин О'Донован поссорились с Джейкобом Коллоном. Две женщины были арестованы после того, как они высыпали несколько контейнеров с блестками на мужчину и начали засыпать его дом.

Согласно показаниям, конфликт между женщинами и мужчиной начался утром. Джейкоб как раз стоял у себя на балконе. Сара и Кейтлин после продолжительной ссоры решили бросить в мужчину контейнер с блестками, который попал в голову.

На этом они не остановились, Сара перелезла через низкий забор и вошла в дом потерпевшего. Женщина продолжила открывать новые контейнеры и засыпать домом пострадавшего. Тогда к ней присоединилась Кейтлин. Перед тем, как покинуть дом, она выбила ногой окно, после чего убежала.



Женщины во время ссоры засыпали мужчину блеском / Фото Unsplash

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Впоследствии пару женщин арестовала местная полиция. Их отношения с Джейкобом, а также причина ссоры остаются неясными. Пока Сару выпустили из тюрьмы после того, как она внесла залог в размере 75 тысяч долларов. 27-летняя Кейтлин О'Донован по-прежнему остается под стражей.