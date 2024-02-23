Понадобилась лишь простыня и несколько деталей: женщина с легкостью повторила образ Тейлор Свифт

Блогер Анжелика Хикс решила повторить образ Тейлор Свифт, в котором она появилась на церемонии Grammy. Для этого женщине понадобилась одна простыня, картон и леденец.

Своим перевоплощением женщина поделилась в сети в тиктоке. К слову, пользователи оценили старания блогера, а видео посмотрели более 28 миллионов пользователей, передает Life 24.

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Повторила образ Тейлор Свифт за считанные минуты

Повторить образ певицы блогеру удалось из подручных средств: простыни, листа картона, черного скотча и, как ни странно, леденца. Так, на церемонии Grammy Тейлор Свифт появилась в легком белом платье Schiaparelli, длинными черными перчатками и многослойным ожерельем. На шее певицы были черные часы, которые изготовлены из более 300 карат бриллиантов.

Анжелика Хикс решила сделать платье из белой простыни. Чтобы простыня имела похожую форму, блогер сделала каркас из картона, вместо черных перчаток она надела черные чулки, а ожерелье сделала из мишуры, вырезок из журналов и поэкспериментировали с леденцами.

Дополнила образ блогер макияжем с красной помадой и укладкой волос на одну сторону. В этом сочетании Анжелика Хикс была очень похожа на Тейлор Свифт.

Единственной вещью, которая не совпадала с образом Тейлор Свифт, стали босоножки. У певицы они выше и более закругленные, зато косплеерка выбрала ниже обувь.

Блогер повторила образ Тейлор Свифт: смотрите видео

К слову, это перевоплощение стало очень популярным в сети. Его просмотрели более 28 миллионов раз, а также оставили 2,6 миллиона лайков. В комментариях пользователи отметили гениальность блогера и заявили, что образ получился очень похожим.