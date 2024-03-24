Желе для волос и жвачки для кожи: необычные лайфхаки, которыми пользовались женщины раньше

Женщины во все времена пользовались различными бьюти-лайфхаками, которые могли бы облегчить их рутину по уходу. Так, обычные продукты питания использовали для осветления волос, красивой укладки или даже создавали эффект лифтинга лица.

Блогер Жасмин Чизвелл нашла интересные лайфхаки, которыми пользовались женщины в разные времена. Она также решила проверить их на себе, чтобы продемонстрировать, работают ли воины.

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Какие необычные бьюти-лайфхаки были популярны раньше

Жасмин Чизвелл решила проверить самые популярные бьюти-лайфхаки за последние 100 лет. Так, она начала с 1920-х годов. Тогда распространенным явлением было использование желе для того, чтобы создать красивые локоны. Поскольку гель для укладки волос не всегда был под рукой, то использовали самое обычное желе. Блогерша решила проверить этот лайфхак, и каким было ее удивление, когда прядь из желе превратилась в элегантный локон.

В 1930-х годах женщины начали наносить вазелин на ресницы. Такая восстановительная процедура делает их более живыми, длиннее и гуще. Блогерша добавила, что проверяла это на собственном опыте, поэтому с уверенностью заявляет, что лайфхак работает.

В 1940-х годах популярными стали советы о том, как сделать эффект лифтинга лица. Для этого использовали ледяную воду и самую обычную жвачку. Чтобы кожа лица имела более подтянутый вид, надо разжевать жвачку и умыться ледяной водой около 25 раз. Жасмин Чизвелл заметила, что этот лайфхак очень странный, однако кожа после такого действительно имеет эффект лифтинга.

Блогерша проверила необычные лайфхаки: смотрите видео

Чтобы отрыть поры и очистить лицо от загрязнений, в 1950-х годах стал популярным лайфхак с горячей водой и полотенцем. Так, в миску надо было налить горячей воды, наклониться над ней и накрыться сверху полотенцем. Таким образом можно было очистить поры и увлажнить лицо.

В 1960-х особой популярностью начали пользоваться осветленные волосы. Женщины стремились быть похожей на икону стиля Мэрилин Монро, поэтому различными способами осветляли волосы. Так, сок лимона делал волосы светлее. Вместе с тем, в 1970-х годах женщины верили – если долго расчесывать волосы, то это якобы способствует росту.

Впоследствии, в 1980-х годах, женщины продолжали экспериментировать с волосами. Так, они окрашивали волосы с помощью растворимого напитка Kool-Aid – он придавал розовый оттенок. Если подержать такую смесь на волосах дольше, то цвет будет более насыщенным.

Лучшим пилингом для женщин в 1990-х годах были смешанный йогурт или сметана с лимонным соком. Такая маска эффективно отшелушивала кожу и делала ее мягкой.

В 2000-х годах популярным лайфхаком было использование зубной пасты в борьбе с воспалениями и прыщами. Блогерша решила проверить, как работает этот совет. По словам Жасмин, зубная паста вызвала пощипывание. Впоследствии, в 2010-х годах, нарезанные кружочки огурцов клали на веки для того, чтобы избавиться от мешков и темных кругов.

В последние годы в сети можно встретить немало видео, как булавку используют для создания эффектных стрелок. Жасмин Чизвелл проверила этот лайфхак и была удивлена, что он действительно работает.