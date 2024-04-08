"Идеальная естественная женщина": блогер отказалась от бритья и сделала это своей нишей

Блогер отказалась от бритья волос на теле, потому что не хочет поддерживать стереотипы. Благодаря своей необычной внешности и позиции девушка получает немалые доходы.

Как выглядит блогер, которая подчеркивает свою натуральность, и каким образом она превратила это в нишу в работе, рассказываем далее.

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Как блогер борется против стереотипов о волосах на женском теле

Блогер Лиди, которая выступает за естественную женскую красоту, опубликовала видео, продемонстрировав густые волосы на своих ногах и подмышками. Таким образом девушка решила потроллить критиков, которые утверждают, что волосы на женском теле – это не сексуально.

В одном из недавних роликов, что набрал более 35 тысяч просмотров, красавица позирует перед камерой, цитируя своих ненавистников в комментариях.

На слова одного из хейтеров о том, что "волосы на теле – это не сексуально", Лиди отреагировала с юмором, напевая вирусную мелодию: "Ты тупой, глупый или немой, а?".

Как блогер ответила хейтерам: смотрите видео

После публикации своего клипа бодипозитивная активистка получила поддержку большинства поклонников в тикток. Один пользователь написал: "Волосы на теле – это топ". Другой добавил: "Идеальная естественная женщина". Третий также согласился с этим мнением: "Полностью натуральное = самое лучшее".

Однако некоторые недоброжелатели оставили и жестокие отзывы, в частности: "Это ужасно", "Купите ей бритву", "Стыд" и "Отвратительно".

Кстати, Лиди, которая также ведет свою страницу как модель OnlyFans, ранее отмечала, что тема отращивания волос принесла ей немалые доходы.

Честно говоря, я даже не думала, что мои волосы будут настолько популярными (или ненавистными). Сначала я даже не воспринимала это как свою нишу. Если бы поняла сразу, то была бы сейчас в значительно более выгодном положении,

– поделилась девушка.

В то же время блогер подчеркнула, что самое важное для нее – поддержать женщин. Она считает, что если может помочь хотя бы одному человеку чувствовать себя лучше из-за волос на ее теле или на теле ее партнера, это уже победа.