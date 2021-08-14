Блогерша открыла "ресторанчик" для муравьев: его увидели миллионы людей

Блогерша с ОАЭ стала чрезвычайно популярной после того, как реализовала довольно странную идею. Девушка открыла небольшой "ресторанчик" для муравьев.

Удивительно, но это видео моментально завирусилося на ее странице в тиктоке z.blogs. Всего за несколько дней его посмотрели более 5 миллионов раз. Обычно видео блогерши набирают значительно меньше просмотров.

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Конечно, это трудно назвать ресторанчиком. Девушка просто взяла небольшую коробку и разложила немного пищи небольшими кучками (варенье, яблоко, мед, творог). Она хотела увидеть, какая вкуснятина больше всего понравится муравьям. Как оказалось, они реально любят мед и кусочки сыра.

Впоследствии девушка решила разнообразить выбор пищи в своем "ресторанчике". Теперь муравьи могли попробовать чипсы, измельченные фисташки, панировку для сухарей и даже кокосовое печенье.

Девушке даже удалось зафиксировать, как две муравьи не смогли поделить между собой маленькую крошку хлеба.

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Не сражайтесь за хлеб! – написала блогера в видео.