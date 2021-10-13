Блогерша показала себя без макияжа: вы не поверите, что это один и тот же человек

Блогерша покоряет тикток интересными видео, на которых она меняет свою внешность с помощью макияжа. Люди просто шокированы от столь невероятных перевоплощений.

В блогерши Алисии сейчас более 2,6 миллиона подписчиков в тиктоке. Она пережила много проблем, связанных с внешностью: после первой беременности у нее внезапно начали выпадать зубы. Тогда ей был всего лишь 21 год.

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Сейчас женщина пользуется протезами. К слову, она частенько шутит по этому в своем тиктоке

После таких изменений в организме Алисия переживала, что она "никогда не будет чувствовать себя красивой", а муж просто ее бросит. Но нет: он всегда поддерживал любимую, и сейчас они воспитывают четверо детей!

Алисия долго волновалась из-за своей внешности, но смогла ее принять. При этом она развила умение делать макияж до максимально крутого уровня. Люди, которые впервые смотрят ее тикток, часто не верят, что женщина действительно так перевоплощается. Многие думают, что на роликах два разных человека.

Нет, это та же самая Алисия. Вот видео, на котором женщина делает себе макияж. Оно поражает!

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Больше видео о жизни Алисии вы можете посмотреть в ее тиктоке princxssglitterhead. Женщина реально умеет удивлять!