Вдохновленная эстетикой "Бриджертонов": девушка повторила романтические образы из популярного сериала

На платформе Netflix 16 мая вышел третий сезон популярного сериала "Бриджертоны". Альтернативная эпоха Регентства настолько захватывает поклонников, что они пытаются повторить образы героинь ленты.

Так, блогер Джина Хант имеет очень яркую внешность, которая идеально вписывается в романтический образ. Девушка любит создавать различные прически и макияжи, поэтому после премьеры нового сезона “Бриджертонов” вдохновилась героиней Дафной Бриджертон и решила повторить ее образ.

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Эстетика Дафны из сериала "Бриджертоны"

Сериал "Бриджертоны" покорил сердца поклонниц с первых серий в 2020 году. 16 мая 2024 года на платформе Netflix вышел 3 сезон популярной ленты. Миллионы девушек и женщин с восторгом просматривают каждое мгновение сериала, и, вероятно, мечтают попасть в атмосферу "Бриджертонов".

Блогер Джина Хант решила помочь в этом, и вдохновленная образом Дафны Бриджертон решила создать романтический макияж и прическу. Так, мейкап не требует сложных техник, ведь "макияж" Дафны – чистая кожа с естественным сиянием и легким девичьим румянцем.

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Чтобы повторить макияж Дафны, стоит создать ровный тон кожи, добавить немного хайлайтера и румян. На веки блогерша нанесла нежно-розовые тени и слегка прокрасила ресницы. Брови также должны быть ухоженными, поэтому необходимо их расчесать и, при необходимости, накрасить.

Губы Дафны имеют нюдовый оттенок, поэтому достаточно будет воспользоваться карандашом и нанести тонкий слой помады.

Макияж как у Дафны Бриджертон: смотрите видео

К слову, блогер также продемонстрировала, какие прически можно повторить из "Бриджертонов". Поскольку Джина имеет цветотип, как у Дафны Бриджертон, то такой стиль ей повторять очень просто.

Так, чтобы создать изысканную прическу, предварительно необходимо накрутить волосы. Когда волосы будут кудрявыми, то локоны стоит собрать в кучу в легкий романтический пучок. Прическа держится с помощью шпилек, а акцентов образу придаст изысканный аксессуар для волос.

Одна из самых загадочных героинь сериала – Леди Вислдаун. Казалось бы, что никто не замечает ее среди Бриджертонов, однако она замечает всех. Леди Вислдаун также имеет необычную внешность и интересную романтическую прическу. Чтобы ее повторить, стоит воспользоваться плойкой, которая поможет создать кудри. После этого волосы стоит зачесать в полухвост и также зафиксировать шпильками. Романтические аксессуары станут хорошим дополнением образа.

Прически, вдохновленные героинями "Бриджертонов": смотрите видео

К слову, прическу Дафны также можно легко повторить. Очень часто героиня появляется в кадре со слегка накрученными волосами, собранными в полухвост. Прическа, украшенная цветами, будет иметь невероятный вид и сразу напоминает эстетику "Бриджертонов".

В общем, эстетика альтернативной эпохи Регентства полна изысканными образами, роскошными платьями и романтической атмосферой. Впрочем, повторить макияж или прическу героинь сериала "Бриджертоны" легко, ведь они не требуют значительных усилий.