"Боб принцессы": как выглядит одна из самых трендовых причесок лета

Мода на летние стрижки может меняться, но одна прическа всегда актуальна - боб. Этот сезон не стал исключением, ведь в тренды ворвался "боб принцессы".

Что это за стрижка, как она выглядит и в чем особенности "боба принцессы", рассказываем дальше.

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Что такое "боб принцессы"

"Боб принцессы" – это яркая стрижка и идеальный вариант для тех, кто хочет изменить свой стиль летом.

Никола Вуд, ведущий специалист по прическам и основательница Hair Made Easi, объясняет, что это короткая стрижка выше плеч, но чуть ниже ушей. Она прекрасно подходит для тех, кто хочет иметь свежий, легкий срез в летнюю жару.

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Среди фанатов такого боба уже актриса Эль Фаннинг, Джиджи Хадид и принцесса Греции и Дании Мария-Олимпия.

Как выглядит модная стрижка: смотрите фото

2024 год – это год боба. В предыдущие годы доминировали большие, упругие стрижки и длинные фасоны, но в этом году вернулись короткие,

– говорит Вуд.

Кроме того, она добавляет, что прически, вдохновленные 90-ми, снова в тренде. А короткие глянцевые бобы были очень популярны в 90-х годах, поэтому неудивительно, что они возвращаются на этот раз с "бобом принцессы".

"Боб принцессы": смотрите фото

Кому подходит "боб принцессы"

Эксперт замечает, что эта прическа подходит любой форме лица, в зависимости от выбранной длины, и подойдет для всех типов волос.

Те, у кого тоньше волосы, вы сможете придерживаться одной длины своего боба, поскольку она будет аккуратно сидеть в идеальной форме вокруг вашего лица. Однако, если ваши волосы гуще, возможно, вы захотите добавить слои, чтобы немного уменьшить вес,

– отмечает парикмахер.

Никола Вуд замечает, что каждый имеет собственный стиль, поэтому хоть парикмахеры и поймут, какую прическу вы хотите, лучше иметь несколько референсов с собой, чтобы получить точно безупречную стрижку.