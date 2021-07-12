Как заставить замолчать внутреннего критика: эффективные способы от психологов

В каждом из нас время от времени просыпается такой неприятный голос, который шепчет: "У тебя ничего не получится!", "Ты ничего не достиг" и т.д. И он изрядно мешает пробовать что-то новое или принимать смелые решения. К счастью, психологи знают, как с этим бороться.

Внутренний критик может проснуться вместе с вами утром, и когда вы будете стоять перед зеркалом, он будет говорить: "Посмотри, какая ты некрасивая". Или подстерегать на работе: "У тебя мало знаний для этого проекта, ты ничего не сможешь сделать". Американский психолог Лиза Фаерстоун рассказывает о 4 шагах, которые заставят надолго замолчать вашего внутреннего критика.

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Нужно увидеть своего критика

Для начала важно выделить те мысли, которые портят ваше настроение и самооценку, и признать, что они вам на самом деле вредят:

Помните, что ваш критический внутренний голос не является отражением действительности. Это лишь точка зрения, которую вы приняли на основе деструктивного опыта и взглядов других людей, – говорит психолог

Отделитесь от своего критика

Попробуйте записать все эти мысли в третьем лице. Вместо "Я ничего не могу достичь, я никогда не буду успешным" напишите "Ты ничего не можешь достичь, ты никогда не будешь успешным". Это поможет посмотреть на утверждения отстраненно и увидеть, каким враждебным бывает этот внутренний голос.

Выпишите все утверждения, которые говорит вам внутренний критик / Фото Unsplash

Отвечайте ему

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Чувствуя, что в важный момент в мысли прокрадывается обесценивание и самокритика, важно себя похвалить и подметить свои хорошие стороны. Психолог Роман Кузнецов советует на все негативные упреки внутреннего критика давать решительный ответ.

Эксперт предлагает несколько таких ответов на типичные утверждения вашего внутреннего критика.

"Ты сделал не все, что хотел" – Но важно и то, что я сделал, я все равно молодец.

"Все должно быть под контролем" – Нет, не должно, ведь жизнь непредсказуема.

"Вот видишь, у тебя ничего не вышло" – Зато я попробовал и горжусь этим.

"Да у тебя не хватит навыков / мозгов" – Если я захочу, то смогу научиться всему.

"Ты плохой отец / плохая мать" – Да, я могу сорваться, но это не делает меня плохим, я даю ребенку много любви.

"Ты ничего не достиг, лузер" – Моя ценность во мне самом, а не в моих достижениях.

Давайте решительный ответ на критику / Фото Unsplash

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Не действуйте так, как вам говорит критик

Этот голос может стать громче, может заставлять вас со страхом бросать свои начинания и никогда не рисковать. Однако психолог советует не следовать его указаниям, как бы трудно и страшно не было:

Обнаруживая внутреннего критика, отделяясь от этого разрушительного процесса мышления и борясь с ним, вы станете сильнее, тогда как ваш внутренний критик станет слабее,

– советует Лиза Фаерстоун