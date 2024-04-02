Boyfriend-румяна – самый популярный тренд в макияже: в чем его особенность

В сети стал безумно популярным новый тренд в макияже – boyfriend-румяна. Блогеры и визажисты со всего мира очень увлеклись такой техникой макияжа и повторяют ее.

Эксперты отмечают, что такой тренд возник, вдохновившись эпохой 90-х. В частности, визажистка Мелори Россес отмечает, что boyfriend-румянец не является чем-то новым, ведь такая тенденция наблюдалась еще несколько лет назад.

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В чем особенность boyfriend-румянца

Визажистка Мелори Россес в очередной раз подчеркнула, что мода – явление циклическое. Тренды в макияже, одежде, прическах, маникюре могут возвращаться через несколько лет. Так произошло и с boyfriend-румянцем.

Эстетика этого макияжа заключается в том, что яблочкам придается естественный румяный вид. Особенно стоит сосредотачиваться на тех местах, где естественно вспыхивают щеки ярким розовым цветом. Чтобы объяснить это явление, визажистка советует вспомнить фото принцев Уильяма и Гарри в юные годы. У них обоих нередко можно увидеть яркий румянец на щеках.

Визажистка привела в пример внешность юных принцев: смотрите фото

Если при обычном макияже в большинстве случаев используют бежевые румяна, то при макияже в стиле boyfriend необходимо выбирать насыщенные розовые оттенки и наносить их от центра щеки, растягивая вверх и вниз, будто в форме треугольника.

В какую зону необходимо наносить румяна: смотрите видео

Пример макияжа с boyfriend-румянцем: смотрите фото

По словам экспертов, такой макияж подойдет любой форме лица. В большинстве случаев boyfriend-румянец создают девушки с круглой формой лица. Однако на удлиненной форме, такой макияж также выглядит очень эффектно – визуально такие румяна делают лицо меньше и пропорциональнее.