Британцы создали музыкальное приложение для знакомств: в чем изюминка

Разработчики из Великобритании придумали интересное приложение, которое поможет познакомить людей со схожими музыкальными вкусами. Несколько любимых песен – и программа подберет вам красавца или красавицу с такими же музыкальными предпочтениями.

Все работает очень просто: вы указываете при регистрации свои музыкальные предпочтения – приложение POM (Power of music) быстро анализирует имеющиеся профили и выдает идеального музыкального партнера.

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Разработчики утверждают, что это аналог популярных приложений для знакомств, который поможет найти как людей для похода на концерты, так и вторую половинку. Для удобства программу можно будет связать со страницами в Apple Music и Spotify.

Несколько кликов – и перед вами идеальный музыкальный партнер / Фото Unsplash

Мы используем силу музыки, чтобы создать настоящую связь между людьми, которым нравятся одни и те же группы, жанры в музыке или исполнители. Алгоритмы должны подобрать для вас идеальную пару. Мы очень хотим, чтобы такие свидания действительно перерастали в нечто более серьезное, – рассказали авторы проекта о POM.

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Приложение должно появиться в AppStore уже завтра, 10 августа. Сначала оно будет работать в тестовом режиме: его смогут загрузить только 25 тысяч людей.