Британец превратил старый сарай в рай для мужчин: на это он потратил тысячи фунтов

Адам Джеймс Ригби, проживающий в британском городке Вилволл, переделал разваливающийся старый сарай в бар для мужчин.

На это ему пришлось потратить 25 тысяч фунтов стерлингов и более двух лет работы. В нашем материале рассказываем об идее и процессе создания.

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Мужчина создал рай у себя дома

О таком бесплатном баре рядом с домом мечтает едва ли не каждый мужчина. И британцу Адаму Джеймсу Ригби удалось воплотить такую ​​мечту в реальность.

Все началось в конце 2016 года, когда я спросил отца, можем ли мы что-нибудь сделать со старым кирпичным сараем, который был построен более 20 лет назад в саду. Я собрал материалы и начал строительство,

– рассказал Ригби.



Превратил старый сарай в бар / Фото The Sun

Мужчина утром ходил на работу, а вечером и на выходных садился за свой проект. Для некоторых этапов ремонта пришлось нанимать подрядчиков, например, чтобы они заново перекрыли сарай, крыша которого просела, и оштукатурили его. Адам также часто звал на помощь друзей.



Новый бар для мужчин / Фото The Sun



Рай для мужчин / Фото The Sun

Когда главные работы были завершены, Адам приступил к обустройству пространства. Он украсил новую площадку для отдыха игровой ретро-приставкой, коктейль-баром, старыми дисплеями, добавил туда элементы попкультуры и установил звуковую систему. После завершения строительства Ригби устроил вечеринку с друзьями. Туда наведалась и его знакомая, с которой впоследствии у мужчины закрутился роман. Сейчас у пара есть планы на общее будущее, а Адам продолжает обустраивать свой мужской рай.

Хотелось бы бильярдный стол и джакузи снаружи, но сначала надо накопить на это деньги,

– подытожил мужчина.



Встретил любимую в своем баре / Фото The Sun