Помогает справиться со стрессом: британка профессионально занимается обниманием людей и зарабатывает этим

Анико Роуз из Британии профессионально занимается обниманием людей. Женщина утверждает, что таким образом помогает им справиться со стрессом, одиночеством и травмами.

Как британка стала сертифицированным профессиональным терапевтом по объятиям, в чем заключается ее работа и сколько она зарабатывает благодаря такой деятельности, рассказываем далее.

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Как женщина зарабатывает благодаря объятиям

42-летняя Анико Роуз из Манчестера, что в Англии, профессионально занимается обниманием людей и зарабатывает 70 фунтов стерлингов (чуть более 3400 гривен) за час такой работы.

Женщина говорит, что акт прикосновения может помочь тем, кто борется со своими психическими недугами. Она берет почасовую плату за свои успокаивающие объятия, описывая свою роль как "вознаграждение".

Британка занимается этим уже более трех лет. Она является сертифицированным профессиональным терапевтом по объятиям и утверждает, что помогает людям справиться со стрессом, одиночеством и травмами.

По словам Анико, хорошие объятия способствуют выделению гормонов хорошего настроения, которые позволяют нервной системе успокоиться. Гормон счастья, о котором говорит женщина, – это окситоцин, который часто называют "наркотиком любви", поскольку он вызывает чувство любви и защиты. Она также утверждает, что во время объятий вырабатываются дофамин и серотонин, которые снижают уровень стресса.

Как выглядит терапия объятиями: смотрите фото

Это очень полезная работа – вот почему я ею занимаюсь. Прикосновения обладают успокаивающим действием. Будь то объятия или прикосновения руками. Благодаря этому успокаивающему эффекту также может снизиться частота сердечных сокращений и кровяное давление, уменьшиться депрессия и тревога, а также облегчается боль,

– говорит британка.

Хотя это может показаться противоречивой формой терапии, Анико настаивает на том, что частные сеансы объятий не имеют сексуального характера. Специалисты проходят обучение для получения квалификации, и существует строгий кодекс поведения, которого должны придерживаться и клиент, и терапевт.

В то же время женщина признает, что профессиональное занятие объятиями связано с некоторыми трудностями.

Некоторые люди до сих пор не понимают, что это абсолютно уникальная услуга. Однажды я дала листовку врачу общей практики, чтобы он ее повесил, но в регистратуре мне сказали, что увидев плакат он усомнился в том, что это нечто большее, чем просто терапия прикосновениями,

– поделилась британка.

По ее словам, перед сеансом она изучает кодекс поведения вместе с клиентом, проверяет, что пациент старше 18 лет, и говорит о практике согласия и установления границ, чтобы опыт был терапевтическим, а не нанес вред.