Британка годами терпела издевательства из-за внешности: посмотрите, как она изменилась

Британская блогерша Кара Кондит удивила подписчиков своим волшебным перевоплощением. С девушки годами издевались из-за ее внешности, но теперь она "закрыла роты" всем ненавистникам.

Соответствующее видео Кара опубликовала в своем тиктоке karacondit. Буквально через неделю ролик набрал более 235 тысяч просмотров.

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Как изменилась Кара

Кара не очень любит вспоминать свой школьный период. Тогда с нее регулярно издевались: сверстники постоянно травили из-за внешности. Девушка тяжело переживала этот негатив, но не сломалась. В результате она решила серьезно заняться собой. И с годами ей удалось кардинально изменить себя.

В начале видео Кара опубликовала несколько старых фотографий. Тогда девушка постоянно чувствовала себя неуверенно, не пользовалась макияжем и, как она сама отмечала раньше, имела проблемы с лишним весом. Также она предпочитала закрытую одежду.

Как Кара выглядела раньше / Скриншот тикток karacondit

Потом на видео появляются новые фотографии. Девушка серьезно занялась собой: она похудела, научилась делать макияж и изменила свой стиль. А еще очень полюбила фотографироваться. Сейчас Кара не боится делать эффектные фото в бикини или просто в откровенной одежде.

Как Кара выглядит сейчас / Скриншот тикток karacondit

Люди были в восторге от такого волшебного перевоплощения. Они буквально "засыпали" ее приятными комплиментами: