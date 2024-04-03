Что помогает 110-летней женщине оставаться счастливой и в чем секрет ее долголетия, рассказываем дальше.

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В чем секрет долголетия британки

Мейджори Ходнетт из Великобритании, которую родные и близкие ласково называют "тетушкой Мардж", 1 апреля отпраздновала свой 110-й день рождения. Долгожительница, рожденная в 1914 году, убеждена, что секрет ее счастливой жизни кроется в стремлении всегда делать добро.

Несмотря на почтенный возраст, Мардж остается жизнерадостной, энергичной и творческой личностью. Среди ее многочисленных талантов – рисование, вязание и написание стихов. Кроме этого, она обожает музыку и охотно делится воспоминаниями о прошлом.

У нас есть долгожители с обеих сторон в семье, поэтому я имею хорошие гены – не все живут так долго,

– смеется британка.

Марджори, которая почти всю жизнь посвятила учительской профессии, воспитанию и обучению детей, видела немало изменений, которые происходили в мире. Вспоминая детство в 1910-х, женщина рассказала о более безопасных временах, когда дети могли беззаботно играть на улицах.

Все очень изменилось. Когда-то я шла в школу, мама была дома и готовила ужин. В те времена было безопаснее играть на улице, потому что не было машин. Кроме того, люди должны были платить, чтобы иметь собаку, поэтому уличные псы не бегали вокруг. Мы просто выходили во двор, знакомились с людьми, потом становились друзьями, некоторые из них – друзьями на всю жизнь,

– делится женщина.

Мардж с племянницей Мэгги Флодман, которая держит вышивку женщины / Фото Andrew Teebay

Среди первых ярких воспоминаний долгожительницы – воздушные налеты во время Первой мировой войны, а также участие в хоре на Олимпийской церемонии 1948 года в Лондоне.

В 1939 году Мардж встретила своего первого мужа Стэнли, который, к сожалению, умер в 1955 году. Впоследствии она вышла замуж во второй раз и переехала в Сидбери в графстве Девон.

На свой 110-й день рождения женщина получила желанный подарок – современный атлас, а также настоящую орхидею.

На вопрос о секрете долголетия она отвечает, что стоит "делать все хорошее, что можешь, всеми доступными средствами, во всех местах, где можешь, со всеми людьми, с которыми можешь, так долго, как только можешь".

Возможно, ваша жизнь не всегда будет складываться счастливо, с вами могут случаться ужасные вещи, но вы будете знать, что сделали все возможное с тем, что вам было дано. Вот и все,

– добавила долгожительница.

По ее убеждению, даже в трудные времена нужно прилагать максимум усилий, чтобы оставаться хорошим человеком.