Женщина купила старую брошь, которая оказалась викторианским сокровищем: сколько стоит украшение

Флора Стил – любительница разных украшений. На одном из рынков в Великобритании купила брошь за 25 долларов, которая оказалась сокровищем Викторианской эпохи.

Женщина из Рима купила украшение в далеком 1988 году на антикварном рынке Мидлендса. Только сейчас Флора решила проконсультироваться со специалистами в ювелирной сфере, потому что увидела, как похожую брошь продали на аукционе за приблизительно 40 тысяч долларов.

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Брошь с рынка оказалась викторианским сокровищем

Флора увидела брошь на одном из рынков в Великобритании. Женщина рассказала, что обратила внимание на брошь, потому что у нее был яркий дизайн, странная надпись и необычные камни. В 1988 году Флора Стил отдала за нее 25 долларов.



Флора Стил – владелица броши Викторианской эпохи / Фото Gildings Auctioneers

Женщина не догадывалась, что все это время носила настоящее сокровище, пока случайно не наткнулась на видео о "Самых разыскиваемых находках". Выпуск был снят несколько лет назад. В видео специалист по ювелирным изделиям Джеффри Манн рассказывал об утраченных брошах Викторианской эпохи. Тогда мужчина представил эскизы 9 украшений, созданных выдающимся архитектором викторианской готики Уильямом Берджесом. Эти картинки хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Манн в выпуске отметил, что сами броши утрачены, но эти украшения – "святой Грааль дизайна 19 века".

Я всегда любила выставку антиквариата, поэтому когда увидела видео, я сказала себе: "Это напоминает мне брошь, которую я нашла 35 лет назад". Тогда я решила лучше взглянуть на рисунок Виктории и Альберта, и о чудо, там была моя брошь! Я чуть не упала со стула!

– рассказывает Флора Стил.



Брошь, купленная на рынке, оказалась сокровищем / Фото Gildings Auctioneers

Кто такой Уильям Берджес Уильям Берджес – известный английский архитектор и дизайнер, живший в 1827 – 1881 годах. Он представитель неоготического стиля, который в своих произведениях придерживался традиций готического возрождения. Он известен своими величественными домами в Уэльсе, такими как Кардиффский замок и Кастель-Коч, разработал брошь для подружки невесты по личному заказу для свадьбы близкой подруги королевы Виктории. Однако многие его проекты так и не были претворены в жизнь и остались только на эскизах.

После этого женщина обратилась к экспертам. Те подтвердили, что брошь изготовлена из серебра, кораллов, лазурита и малахита выдающимся Берджесом. Ее действительная стоимость достигает не менее 12 – 19 тысяч долларов. Теперь Флора Стил хочет продать украшение на аукционе. Ее должны выставить на аукцион Gildings Auctioneers в Маркет-Гарборо, который пройдет весной 2024 года.



Брошь Викторианской эпохи / Фото Gildings Auctioneers

К слову, это не единственное викторианское сокровище, которое нашли на рынке. В 2011 году на тот же аукцион попала также брошь Берджеса. Ее принесла пенсионерка Джилл Казинс. Она узнала об эксклюзивной вещи из первого выпуска того же шоу, что и Флора Стил. Тогда эксперты оценивали украшение в 12,5 тысячи долларов, однако на аукционе его приобрели значительно дороже – за 40 тысяч долларов.

В том же 2011 году Gildings Auctioneers получил еще одну эксклюзивную брошь Берджеса. Однако кто был ее владельцем и какая стоимость украшения – неизвестно.