Чем открывать и завершать вечеринку: винные аперитивы и дижестивы

Сделать празднование удачным поможет правильно подобранное вино. Поэтому очень важно знать, чем и когда угощать гостей.

Алкогольные аперитивы и удачные дижестивы сделают вечеринку особенной и неповторимой. В нашем материале рассказываем обо всех этапах празднования: когда и что подавать гостям.

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С чего начинать и чем завершать празднование: винный этикет

Каждую вечеринку следует начинать с аперитива – это так называемая прелюдия, предусматривающая смакование вина во время знакомства и интересных разговоров между гостями. Культура такого "предвкусия" очень распространена во Франции и Италии. Само же название происходит от французского слова "apéritif", что в переводе означает "открывать".

Заведено начинать празднование с легких, освежающих вин с невысоким уровнем алкоголя. Их подают перед основными блюдами, чтобы усилить аппетит. В тандеме с аперитивом могут также принести закуски: оливки, гриссини, крекеры.



Аперитивы удачно откроют празднование / Фото Unsplash

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Для аперитива важно выбрать "правильное" вино. Наиболее удачным является то, что имеет низкое содержание сахара, а также достаточно ощутимый уровень кислотности или, если это не вино, травянистые тона и слегка горьковатый привкус. Под эти критерии отлично подойдут:

Игристые вина;

Белые вина;

Апероль;

Сухой херес;

Вермут.

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Выдержанное игристое вино SHABO Classic Brut, созданное по классической технологии – отличный аперитив / Фото SHABO

После аперитива гостям предлагают основное вино или несколько вин, как правило, тихих сухих. Завершать празднование всегда берется дижестив. Именно его подают после трапезы, чтобы помочь организму усвоить блюда и освежить вкусовые рецепторы. Также дижестив может выступить в качестве десерта. Для него лучше всего подходят насыщенные и крепкие напитки, которые не должны быть слабее предыдущих, чтобы не спровоцировать "конфликт".

В качестве дижестива советуем марочное десертное белое вино SHABO Limited Edition Мускат Оттонель / Фото SHABO

И главное: никогда не меняйте очередность подачи аперитива и дижестива, а количество напитков для каждого этапа следует ограничить 3 видами за 1 раз.