Мы жалуемся на то, что мало времени, и одновременно теряем его в соцсетях, просматривая чьи-то успехи. Торопимся, переживаем, устаем, не успеваем восстанавливаться. И попадаем на путь стрессов, тревог, угнетения...

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Но учитывать свои эмоции стоит так же, как физическое состояние. Ведь от психического здоровья зависит производительность, творчество, отношения и главное – ощущение наполненности жизни счастьем! Если чувствуете, что нуждаетесь в эмоциональном восстановлении, не ищите случайных советов, а воспользуйтесь литературой, созданной специалистами.

Таня Питерсон "101 способ справиться с тревогой, страхом и паническими атаками"

Таня Питерсон "101 способ справиться с тревогой, страхом и паническими атаками" / Фото "Наш Формат"

Должны смириться с тем, что современный человек имеет множество причин для тревог, страха, а то и паники. Эти эмоции естественны и нормальны, но лишь до некоторой степени. Следует вовремя взять над ними контроль, пока они не загонят вас в тупик. Легко сказать! Но не так-то сложно справиться, если имеете в помощь книгу профессиональной консультантки в области психологии Тани Питерсон.

В этом издании она делится с читателями полезными упражнениями и советами по ежедневной борьбе с тревожными состояниями. Их действительно 101, все они действенны, ведь автор не только предлагала их другим, но и испытала на себе! Все мы и наши страхи разные, поэтому каждый может подобрать из предлагаемых способов наиболее действенный именно для себя. Но главное – упорно искать, подбирать, находить. Каждый из способов содержит конкретные рецепты, советует, что делать здесь и сейчас для преодоления своих страхов. Некоторые из них достаточно просты и не требуют особых усилий, просто выполняйте и преодолевайте ощущения, что сковывают вашу энергию.

Ибо главная задача книги – помочь пройти сквозь тревожные состояния и двигаться вперед, наслаждаться каждым моментом жизни.

Ума Найду "Еда для ментального здоровья. Как питаться, чтобы жить без стресса, депрессии, тревожности"

Ума Найду "Еда для ментального здоровья. Как питаться, чтобы жить без стресса, депрессии, тревожности" / Фото "Наш Формат"

"Мы – то, что мы едим" – эту фразу приписывают еще древним философам. Современная специалистка в области психиатрии и диетологии Ума Найду вполне согласна с этим изречением, придавая ему еще более широкий смысл. Она обоснованно доказывает, что питание важно не только для физического состояния человека, но и особенно для его ментального здоровья.

Автор пишет о взаимосвязи психических состояний с заболеваниями определенных органов и с потреблением определенных веществ. Так, в девяти разделах книги говорится об определенном психиатрическом диагнозе (депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и т.д.) и пищевом пути его преодоления. Отдельные приложения содержат указания об источниках витаминов и минералов и другую важную информацию.

Но советы этой книги адресованы не только людям с установленными диагнозами, но всем, кто стремится с помощью таких приятных вкусных привычек хорошо чувствовать себя во всех аспектах психического здоровья, жить без стресса и обходить депрессию. Кроме четкого объяснения, что и с какой целью читатель должен потреблять, автор как профессиональный кулинар разместила в издании более сорока страниц с рецептами. Ну, почти донесла все на блюдечке, вы только читайте, пробуйте и будьте здоровы!

Ольга Корнюшина "37 буддийских штук. Как пережить смутные времена"

Ольга Корнюшина "37 буддийских штук. Как пережить смутные времена" / Фото "Наш Формат"

Жизнь так разнообразна, полна счастливых дней, но и потерь, и смятения. Случаются такие периоды, когда ты разбалансирован и стремишься найти этот знаменитый дзен. Но буддизм – не самая распространенная практика в нашей стране, кто же поможет найти равновесие?

Ольга Корнюшина с 2004 года практикует буддизм Тибета. Кроме того, она – ученый, поэтому буддийские методы она исследует в сочетании с наукой и жизненными примерами. Даже к написанию этой книги ее побудила потеря человека из близкого окружения, а до этого – собственная история кризисного состояния.

Читателю не предлагается погружаться в буддизм как религию, а только воспользоваться конкретными рекомендациями на пути к спокойствию. Методы изложены конкретно и ясно, некоторые из них отзовутся вам быстрее, к некоторым вернетесь потом.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO.

Автор предлагает 37 шагов, базирующихся на буддийском учении, на пути преодоления кризисных периодов, восприятия потерь, тревог. Эти шаги объединены в шесть глав книги, которые помогают сделать подготовительные шаги, создать собственную мотивацию, тренировать и овладевать разумом, сконцентрироваться на базовых добродетелях и закрепить приобретенные привычки на всю жизнь.

Трудные периоды случаются в жизни каждого и так важно быть готовыми пройти их, и эта книга – отличный советчик по этому делу.

Дарка Озерна "Быть ​​окей. Что важно знать о психическом здоровье"

Дарка Озерна "Быть ​​окей. Что важно знать о психическом здоровье" / Фото Depo

Преимущество этой книги для украинского читателя в том, что ее автор – украинка. Она знает реальное положение дел по отношению к психическому здоровью в нашей стране и даже изображает героев – типичную украинскую молодую пару, их родителей, их переживания, проблемы и сомнительные советы окружения для их решения.

Очень простых и чрезвычайно эффективных методов автор не предлагает, ведь для улучшения своего состояния нужен ежедневный труд. И призывает разобраться, как работает мозг, как связано психическое и физическое здоровье, почему случаются расстройства, как помочь тому, с кем это произошло? С этого нужно начать. Так и называется первый раздел книги. Второй содержит информацию о более конкретных диагнозах и психических расстройствах. Эта книга – как ориентир в проблемах, помогает постичь их и в какой-то мере сохранить равновесие и гармонию.

Автор искренняя и не обещает исцеления только от своих советов и наставлений, а наоборот – настаивает на том, что стоит разобраться в своих проблемах, воспринять их и решать со специалистами, не доверяясь нашему народному "просто отдохни" или "просто не держи обиды".

Преодолейте свои трудности, чтобы даже в стрессовой ситуации вы смогли сказать: "Что-то страшное происходит, но я могу это преодолеть". И действительно одолейте, чтобы быть окей!

Тим Боно "Наука счастья: когда лайки – это еще не все"

Тим Боно "Наука счастья: когда лайки – это еще не все" / Фото "Книголав"

В какой бы спешке не текла наша жизнь, но страницы соцсетей мы вниманием не обделяем. Благодаря этому мы общаемся и представляем себя миру (конечно, даже работодатели или организаторы тренингов могут попросить ссылку на вашу страницу!). Но будем честными, здесь мы рассматриваем других: наряды, отдых, карьерные и личные успехи – наши френды ничего не скрывают. Если вы даже не такой завистливый человек, но чей-то успех не всегда радует, подсознательно начинаешь сравнивать свою жизнь с чужой. Почему ты не можешь позволить себе такого роскошного отдыха, почему у тебя конфликты в семье, а твои дети до сих пор не завалили квартиру разнообразными кубками и наградами? Ведь в соцсетях так много людей, у которых все идеально!

Преподаватель психологии Тим Боно работает со студентами и он заинтересовался: а чего же действительно желает молодежь и что делает ее счастливой? Счастливы ли все эти люди, что радостно смотрят на нас из френдленты?

Поскольку за дело взялся ученый, он провел многочисленные анкетирования среди молодежи и был поражен некоторыми результатами. Парадоксально, но чем больше времени студенты проводили по созерцанию соцсетей, тем более одинокими они чувствовали себя.

Для этих же студентов он разработал курс положительной психологии, и за время его существования количество слушателей лишь увеличивается. Молодежь стремится быть счастливой, и Тим Боно доказывает, что счастье – не в количестве лайков под вашими фотографиями. Более того, даже генетическую склонность к мрачному нраву можно подавить с помощью сознательных решений и повседневных привычек. И автор расписывает привычки и советы, способствующие положительному настроению и психическому здоровью молодежи.

Конечно же, книга не обещает, что до конца жизни вы не испытываете плохого настроения. Плохой день обязательно наступит, но вы точно будете знать, как с этим справиться.