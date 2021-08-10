Что делать, если подозреваете партнера в измене: советы от эксперта

Британский психотерапевт рассказал о трех шагах, которые следует сделать, если вы подозреваете партнера в измене. Это может быть сложно. Но они помогут сохранить отношения.

От измены, к сожалению, не застрахован никто. Это может быть как вполне сознательное действие, так и досадная одноразовая ошибка – в жизни всякое случается.

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По мнению британского психотерапевта Ника Уилки, пара может пройти даже через столь сложное испытание. Но здесь нужно быть спокойным и взвешенным. А что делать, когда вы подозреваете партнера в измене, но не знаете, как это выяснить? Однозначно нужно говорить: вот три совета от Ника Уилки.

Нил Уилки (слева) / Фото фейсбук Neil Wilkie

Первый шаг – настройтесь на диалог с партнером

Вы заподозрили вторую половинку в измене? Ничего не выдумывайте и не делайте раньше времени выводы. Попробуйте выяснить ситуацию. Но! Не бросайтесь сразу на партнера. Возможно, он никуда и не ходил? Лучше просто выразить свои мысли и эмоции. И ни в коем случае не скрывайте их.

Если вы будете скрывать свои чувства, то недоверие к партнеру только увеличится. Вы будете концентрироваться на плохом, а в дальнейшем это просто уничтожит все, что вы строили вместе, – рассказал господин Уилки.

Второй шаг – поймайте момент

Здесь все достаточно просто, но логично. Говорить о своих подозрениях стоит тогда, когда оба спокойны и готовы к диалогу. Если кто-то раздражен – это не лучший момент.

Третий шаг – разговор

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Это сложно, но не нужно превращать это в ссору или в агрессивное выяснение отношений. Хорошая идея – спланировать, что вы будете говорить.

Не скрывайте свои чувства / Фото Unsplash

Не давите на партнера. Акцентируйте на ваших переживаниях. Вы можете сказать: "Мне плохо из-за того, что я думаю, что ты мне изменяешь". Смотрите после этого на ответы и верьте своей интуиции. Она поможет вам догадаться, лжет ли партнер, – считает психотерапевт.

Если партнер таки изменил – это действительно сложно. Но даже и в такой ситуации можно спасти отношения. Психотерапевт предлагает выяснить с помощью легенького упражнения, в чем была причина этого шага.

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Нужно взять листочек бумаги и оценить ваши отношения до измены от 1 до 10 баллов (обязательно вспомните те вещи, которые вам не нравились). Впоследствии обменяйтесь листочками и обсуждайте.

Я считаю, что вы должны понять причины, по которым партнер вам изменил. Спросите, у него об этом прямо. Знаю, это трудно. Но я также видел людей, которые благодаря этому смогли сохранить и построить счастливые отношения, – говорит психотерапевт.

По его мнению, любые непонятки в семье можно решить с помощью честного и откровенного диалога. Но оба должны быть заинтересованы в том, чтобы решить проблему.